Иран просит у Путина системы ПВО С-400 после ударов США и Израиля, – The Telegraph

Иран обратился к России с просьбой продать системы противовоздушной обороны С-400. Тегеран хочет восстановить свой оборонный потенциал после ударов со стороны США и Израиля.

Как пишет The Telegraph, Мохсен Резаи передал послание Хаменеи Владимиру Путину во время визита в Москву 5 ноября.

Иран хочет получить российские С-400

Тегеран стремится обновить противовоздушную оборону после ударов США и Израиля. Иранские чиновники утверждают, что Москва обсуждает возможность продажи давно запрашиваемых комплексов, а Тегеран надеется, что Путин в конечном итоге одобрит сделку.

Сам Резаи публично не подтверждал, что передал российскому лидеру запрос на системы противовоздушной обороны. В Кремле сообщили лишь, что он привез послание от Хаменеи. Официальные заявления по итогам визита касались двусторонних отношений, ситуации в Персидском заливе и в целом на Ближнем Востоке.

Москва долгое время откладывала продажу Ирану систем С-400. Среди причин издание называет обеспокоенность России реакцией Израиля и других стран региона.

При этом военные аналитики обращают внимание на то, что война против Украины могла сократить российские запасы средств противовоздушной обороны. Это также может повлиять на возможности Москвы поставлять такие комплексы другим государствам.

Обращение Тегерана к Путину ставит под сомнение утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Россия не помогает Ирану. Однако пока ни одно из правительств не объявило о заключении соглашения, а возможность поставки С-400 остается неподтвержденной.

Напомним, Россия согласилась передать Ирану 90 авиационных пусковых установок АПУ-Л и АПУ-305, которые используются для запуска управляемых ракет LMUR, известных также как "Изделие 305" или Х-39.

В документах за 2024 и 2025 годы заказчик фигурирует под кодовым названием "К-10", обозначающим Иран. Такие установки монтируются на вертолетах, в частности Ка-52М и Ми-28НМ, которые являются носителями ракет LMUR. Иран уже имеет российские вертолеты Ми-28, поэтому потенциально может использовать их с этим оборудованием.

Документы также свидетельствуют о предыдущем военном сотрудничестве Москвы и Тегерана, в частности о поставке шести учебно-боевых самолетов Як-130 в 2023 году. В то же время в материалах не указано, состоялись ли в конечном итоге все запланированные поставки пусковых установок.

По оценке директора программы "Евразия" Центра исследований по вопросам нераспространения имени Джеймса Мартина Ханны Нотте, Кремль поддерживает Иран, однако избегает прямого и решающего участия в войне на Ближнем Востоке.