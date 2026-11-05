Россия вооружает Иран ракетными установками, которые использует в войне против Украины, – FT

Об этом свидетельствуют внутренние документы российского оборонно-промышленного комплекса, которые получили журналисты Financial Times и аналитики Dallas Analytics.

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Какое вооружение Россия планирует передать Ирану?

Журналисты получили доступ к графикам производства на 2024 и 2025 годы. В документах описан экспортный заказ для покупателя с кодовым названием "К-10", которое, по данным издания, обозначает Иран. Ранее об этом заказе публично не сообщалось.

Речь идет об авиационных пусковых установках АПУ-Л и АПУ-305. Их монтируют на вертолетах и используют для запуска российских легких многоцелевых управляемых ракет LMUR, известных также как "Изделие 305" или Х-39.

Основными носителями этих ракет являются ударные вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ. LMUR весит около 105 килограммов, имеет боевую часть массой 25 килограммов и оптико-электронную головку самонаведения с тепловизионным каналом. Благодаря двустороннему радиоканалу оператор может корректировать полет ракеты.

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Иран уже имеет российские вертолеты Ми-28, которые могут служить носителями таких установок. Кроме того, Москва планирует передать это оборудование и Китаю. В то же время в документах не указано, состоялись ли в конечном итоге все запланированные поставки.

Что документы раскрывают о военном сотрудничестве России и Ирана?

По данным расследования, кодовое обозначение "К-10" во внутренних документах российского военно-промышленного комплекса использовалось в отношении Ирана. Это подтверждает, в частности, заявка российского предприятия "Звезда" от 20 октября 2022 года на поставку комплектов для самолетов Як-130, где в качестве грузополучателя прямо указан "К10" Иран.

Военное партнерство между странами не ограничивалось пусковыми установками для ракет LMUR. Согласно графикам Иркутского авиационного завода, в 2023 году Иран должен был получить шесть учебно-боевых самолетов Як-130: два во втором квартале и еще четыре – в четвертом. В сентябре 2023 года иранские государственные СМИ показали первые самолеты этой партии на авиабазе ВВС страны.

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Еще один документ – письмо российского предприятия "Роствертол" от марта 2023 года – содержит информацию о поставках оборудования для эксплуатации модернизированных вертолетов иностранного заказчика "К-10". Это также касается Ирана.

Отдельно в документах фигурирует контракт на 192 единицы оборудования для Китая. Его могли адаптировать для китайских авиационных платформ, однако фактическое назначение этих систем не подтверждено.

Как Россия поддерживает Иран во время войны на Ближнем Востоке?

По оценкам западных спецслужб, Россия и Иран еще больше углубили военное партнерство во время войны на Ближнем Востоке в этом году. В то же время президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что Москва якобы "делает очень мало" для помощи Тегерану.

12 октября Трамп в Truth Social опроверг сообщения о поддержке Ирана со стороны России и Китая. Он заявил, что такая помощь, если она и существует, является незначительной, а также выразил сомнение в том, что Москва и Пекин вообще помогают Тегерану.

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В то же время документы свидетельствуют о подготовке российских оборонных предприятий к выполнению иранских заказов как минимум в 2022–2025 годах.

Ранее Россия помогала Ирану разрабатывать сверхзвуковые крылатые ракеты, продавала ему зенитные ракеты, а также сотрудничала с Тегераном в вопросах ядерного оружия.

Директор программы "Евразия" Центра исследований по вопросам нераспространения имени Джеймса Мартина Ханна Нотте считает, что Кремль пытается поддерживать Иран, не переходя к прямому и решающему участию в войне.

В России все еще существуют определенные "красные линии", касающиеся ее участия в этой войне. Именно поэтому поддержка, которую она оказывает Ирану, полезна с оперативной точки зрения, но не является решающей в этой войне– объясняет Нотте.

Напомним, по состоянию на октябрь 2026 года Россия накопила до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет различных типов. Несмотря на международные ограничения, оборонные предприятия агрессора производят более 200 дальнобойных ракет ежемесячно. В то же время ряд производственных линий, в частности по аэробаллистическим ракетам "Кинжал", врагу пришлось приостановить или отправить продукцию на переработку из-за критического технического брака.