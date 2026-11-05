Росія озброює Іран ракетними установками, які використовує у війні проти України, – FT

Про це свідчать внутрішні документи російського оборонно-промислового комплексу, які отримали журналісти Financial Times та аналітики Dallas Analytics.

Adv

популярні відео

Яке озброєння Росія планує передати Ірану?

Журналісти отримали доступ до графіків виробництва за 2024 та 2025 роки. У документах описане експортне замовлення для покупця з кодовою назвою "К-10", яка, за даними видання, позначає Іран. Раніше про це замовлення публічно не повідомляли.

Йдеться про авіаційні пускові установки АПУ-Л та АПУ-305. Їх монтують на вертольотах і використовують для запуску російських легких багатоцільових керованих ракет LMUR, відомих також як "Изделие 305" або Х-39.

Основними носіями цих ракет є ударні гелікоптери Ка-52М і Мі-28НМ. LMUR важить близько 105 кілограмів, має бойову частину масою 25 кілограмів та оптико-електронну головку самонаведення з тепловізійним каналом. Завдяки двосторонньому радіоканалу оператор може коригувати політ ракети.

Реклама

Іран уже має російські вертольоти Мі-28, які можуть бути носіями таких установок. Крім того, Москва планує передати це обладнання і Китаю. Водночас у документах не зазначено, чи всі заплановані поставки зрештою відбулися.

Що документи розкривають про військову співпрацю Росії та Ірану?

За даними розслідування, кодове позначення "К-10" у внутрішніх документах російського військово-промислового комплексу використовували для Ірану. Це підтверджує, зокрема, заявка російського підприємства "Звезда" від 20 жовтня 2022 року на постачання комплектів для літаків Як-130, де вантажоодержувачем прямо зазначений "К10" Іран.

Військове партнерство між країнами не обмежувалося пусковими установками для ракет LMUR. За графіками Іркутського авіаційного заводу, у 2023 році Іран мав отримати шість навчально-бойових літаків Як-130: два у другому кварталі та ще чотири – у четвертому. У вересні 2023 року іранські державні медіа показали перші літаки цієї партії на авіабазі ВПС країни.

Реклама

Ще один документ – лист російського підприємства "Роствертол" від березня 2023 року – містить інформацію про постачання майна для експлуатації модернізованих вертольотів іноземного замовника "К-10". Це також стосується Ірану.

Окремо в документах фігурує контракт на 192 одиниці обладнання для Китаю. Його могли адаптувати для китайських авіаційних платформ, однак фактичне призначення цих систем не підтверджене.

Як Росія підтримує Іран під час війни на Близькому Сході?

За оцінками західних розвідок, Росія та Іран ще більше поглибили військове партнерство під час війни на Близькому Сході цього року. Водночас президент США Дональд Трамп продовжує стверджувати, що Москва нібито "робить дуже мало" для допомоги Тегерану.

12 жовтня Трамп у Truth Social відкинув повідомлення про підтримку Ірану з боку Росії та Китаю. Він заявив, що така допомога, якщо вона існує, є незначною, а також висловив сумнів, що Москва й Пекін узагалі допомагають Тегерану.

Реклама

Водночас документи свідчать про підготовку російських оборонних підприємств до виконання іранських замовлень щонайменше у 2022 – 2025 роках.

Раніше Росія допомагала Ірану розробляти надзвукові крилаті ракети, продавала йому зенітні ракети, а також співпрацювала з Тегераном у питаннях ядерної зброї.

Директорка програми "Євразія" Центру досліджень з питань нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Ганна Нотте вважає, що Кремль намагається підтримувати Іран, не переходячи до прямої та вирішальної участі у війні.

У Росії все ще є певні червоні лінії, що стосуються її участі в цій війні. Саме тому підтримка, яку вона надає Ірану, є корисною з оперативної точки зору, але не є вирішальною у цій війні– пояснює Нотте.

Нагадаємо, станом на жовтень 2026 року Росія накопичила до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних типів. Попри міжнародні обмеження, оборонні підприємства агресора виготовляють понад 200 далекобійних ракет щомісяця. Водночас низку виробничих ліній, зокрема щодо аеробалістичних ракет "Кинджал", ворогу довелося призупинити або відправити продукцію на переробку через критичний технічний брак.