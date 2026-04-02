Иран снова атакует вычислительный центр Amazon в Бахрейне, – СМИ
Иранская армия пытается оставить Ближний Восток без интернета. Тегеран атаковал вычислительный центр Amazon в Бахрейне.
Об этом пишет Clash Report.
Какие последствия нового удара по вычислительному центру Amazon в Бахрейне?
Новую атаку на вычислительный центр Amazon в Бахрейне 2 апреля подтвердили в Корпусе стражей Исламской революции. Этот центр является ключевым узлом цифровой инфраструктуры в Персидском заливе.
Удар произошел через несколько дней после того, как КСИР пригрозил нанести удары по американским компаниям, работающим на Ближнем Востоке, в частности Microsoft, Apple, Google, Meta и другим.
Обратите внимание! Это уже далеко не первая атака Ирана на дата-центры Amazon на Ближнем Востоке. 24 Канал разбирался, может ли Тегеран полностью отключить интернет в регионе.
Когда еще Иран наносил удары по дата-центрам Amazon?
Иран атаковал серверы Amazon на Ближнем Востоке, нанеся удар по штаб-квартире Batelco в Бахрейне. В стране подтвердили агрессию, а компания Amazon сообщила о сбоях в банковских и авиасервисах из-за атаки.
До этого облачная платформа Amazon Web Services столкнулась с серьезными техническими проблемами из-за физического повреждения одного из своих объектов в Объединенных Арабских Эмиратах в начале марта 2025 года. На территорию дата-центра после обстрела вспыхнул пожар, что привело к отключению электроэнергии и нарушению связи.