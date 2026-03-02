Какие последствия повлекла атака?

Технологический гигант Amazon официально подтвердил факт нарушения работы своих сервисов после того, как один из центров обработки данных в Объединенных Арабских Эмиратах подвергся удару неизвестными объектами. По данным компании, инцидент случился примерно в 16:30 по местному времени в воскресенье, 1 марта. Все очень быстро переросло в обесточивание и пожар, пишет Reuters.

Это событие непосредственно затронуло одну из так называемых зон доступности (Availability Zone), известную под техническим идентификатором mec1-az2. В структуре Amazon такие зоны состоят из одного или нескольких физически обособленных центров обработки данных, которые соединены между собой, но имеют независимое питание и охлаждение.

В целом компания оперирует 123 такими зонами в 39 регионах мира. Несмотря на изолированность объектов, масштаб повреждений заставил AWS перенаправлять сетевой трафик на другие узлы, чтобы минимизировать перебои для пользователей.

Среди ключевых клиентов компании в этом регионе значатся такие крупные учреждения, как Dubai Islamic Bank и инвестиционная группа Al Ghurair Investment LLC.

Ситуация осложнилась уже на следующий день, в понедельник. Представители облачного подразделения сообщили о возникновении локальных проблем с электроснабжением в еще одной зоне доступности на территории ОАЭ, а также об аналогичных трудностях в Бахрейне.

Хотя некоторые сервисы начали постепенно восстанавливать работу, компания призвала своих клиентов временно полагаться на ресурсы в других глобальных регионах, поскольку полное возвращение к стабильному режиму работы потребует значительного времени.

Что происходит в ОАЭ?

Событие в дата-центре произошло в тот самый день, когда территория Объединенных Арабских Эмиратов подверглась массированному обстрелу. Эта атака стала ответом Ирана на военные удары со стороны США и Израиля, в результате которых погиб Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.

Волны запусков ракет и беспилотных летательных аппаратов были направлены не только на ОАЭ, но и на другие страны региона, где расположены американские военные базы, в частности на Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию, пишет The Straits Times.

По имеющимся данным, иранские удары попали в критически важные объекты инфраструктуры, включая аэропорты и морские порты, а также в жилые кварталы по всему заливу. Представители Amazon Web Services на запросы журналистов не дали прямого ответа относительно того, связан ли пожар в их дата-центре непосредственно с этими боевыми действиями. В своих официальных отчетах компания ограничилась формулировкой о влиянии посторонних объектов на территорию комплекса.

Специалисты продолжают расследование причин сбоя питания и связи, пытаясь восстановить функциональность сети в условиях общей дестабилизации ситуации в Персидском заливе.