Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, – СМИ

Корпус стражей исламской революции мог вновь перекрыть Ормузский пролив. Кроме того, Иран, по всей видимости, на неопределенный срок приостановил переговоры с США

Об этом пишет Bild.

К теме США откупились от Ирана за 300 миллиардов: остановил ли Трамп войну и как соглашение повлияет на Украину

Что известно о закрытии Ормузского пролива со стороны Ирана?

Иранская революционная гвардия передала кораблям в регионе предупреждение по радиоканалу 16.

Поскольку вывод израильских войск из Ливана, полное снятие морской блокады и вывод американских солдат из Персидского залива и региона являются одними из главных условий соглашения между Ираном и Соединенными Штатами, Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока два других условия не будут выполнены,

– отметили иранские военные.

Они также подчеркнули, что всем кораблям приказано из соображений безопасности не приближаться к Ормузскому проливу.

"Любое судно, которое не подчинится этому приказу, будет атаковано", — заявили в КВИР.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако это ставит под угрозу соглашение с Ираном, о котором договорился Трамп.

Позже Дональд Трамп отреагировал на информацию о закрытии Ормузского пролива со стороны Ирана.

Иран не получит ни копейки. Мы пошли на встречу не из отчаяния — это Иран был в отчаянии. Мы дождемся окончания 60-дневного срока,

– написал Трамп в соцсети Truth Social.



Дональд Трамп отреагировал на закрытие Ормузского пролива со стороны Ирана / Скриншот из аккаунта президента США в Truth Social

Напомним, 18 июня Соединённые Штаты объявили о прекращении морской блокады иранских портов и прибрежных районов. Американские силы больше не препятствуют движению гражданских судов к портам Ирана в Персидском и Оманском заливах.

До этого США и Иран в режиме онлайн подписали меморандум о взаимопонимании. По данным СМИ, в нём содержалось 14 пунктов, в частности о прекращении военных действий, в том числе в Ливане, о продолжении переговоров в течение 60 дней и о снятии морской блокады со стороны США в течение 30 дней.