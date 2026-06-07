Иран впервые с апреля выпустил ракеты по Израилю: в Тель-Авиве готовят ответ

Иран впервые после апрельского прекращения огня выпустил ракеты по территории Израиля. В нескольких районах страны прозвучали сирены воздушной тревоги, а власти объявили о закрытии школ на следующий день.

В Израиле уже заявили о подготовке ответа. Об этом пишет Clash Report.

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Что известно об атаке?

Вечером 7 июня Иран совершил ракетную атаку на Израиль. Это стало первым прямым ракетным ударом Тегерана по израильской территории после достижения хрупкого перемирия между сторонами в апреле 2026 года.

Атака по Израилю: смотрите видео

Армия обороны Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана. Из-за угрозы ударов в разных районах страны были активированы системы противовоздушной обороны и объявлена воздушная тревога.

Иранские источники сообщали о запуске нескольких волн ракет. Впоследствии появилась информация о дополнительных пусках, что свидетельствует о скоординированной атаке и демонстрации готовности Тегерана к дальнейшей эскалации. Из-за обострения власти Израиля приняли решение закрыть школы и ограничить проведение массовых мероприятий. Населению рекомендовали следовать указаниям служб безопасности и быть готовыми к возможным новым атакам.

Иранские ракеты летят на Израиль: смотрите видео

По данным международных СМИ, поводом для атаки стали недавние израильские удары по южным пригородам Бейрута, которые контролирует группировка "Хезболла". В заявлении Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" отметили, что Иран ранее предупреждал о возможном ответе в случае дальнейших атак на Бейрут.

Мы ранее предупреждали, что если преступления в районе Дахия в Бейруте расширятся, мы нанесем удары по целям на оккупированных территориях, – отметили там.

В Израиле реакция была не менее жесткой. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир первым отреагировал на удары.

"Сегодня ночью Тегеран должен пасть", – заявил он.

Также израильские чиновники заявили местным медиа, что страна обязательно ответит на ракетную атаку.

Между тем американские чиновники сообщили, что о развитии событий уже проинформировали президента США Дональда Трампа. По данным израильских СМИ, руководство страны также рассматривает возможность получения поддержки Вашингтона для потенциальных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

Сам президент США в комментарии Fox News призвал Иран не обострять ситуацию после ракетных ударов по Израилю.

"Я бы посоветовал Ирану следующее: вы уже выпустили свои ракеты, этого достаточно. Теперь вернитесь за стол переговоров и заключите соглашение", – заявил Трамп.

Что известно об ударе по Бейруту?

Южный пригород Бейрута 7 июня оказался под ударом израильской авиации впервые после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой "Хезболла" в апреле.

Израильские военные заявили, что целью атаки стала инфраструктура "Хезболлы", которую использовали для военной деятельности. По данным ливанских медиа, удары были направлены по двум квартирам в районе, который считается одним из главных оплотов группировки. В результате атаки погибли два человека, еще по меньшей мере 11 получили ранения.

Правительство Израиля объяснило операцию ответом на ракетный обстрел северных районов страны, который произошел ранее в тот же день. Перед этим Армия обороны сообщила о перехвате двух ракет, выпущенных с территории Ливана в направлении населенных пунктов Ифтах и Рамот-Нафтали.

В то же время "Хезболла" не брала на себя ответственность за запуск этих снарядов. После удара израильские военные также обнародовали предупреждение об эвакуации жителей города Тир и прилегающих районов на юге Ливана, что может свидетельствовать о подготовке новых атак.

Обострение ситуации ставит под угрозу режим прекращения огня и может спровоцировать новый виток конфликта между сторонами.