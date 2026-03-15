Израиль на этой неделе сообщил США, что у него критически мало ракет-перехватчиков, чтобы противодействовать иранским баллистическим ракетам. Это происходит на фоне продолжения войны с Ираном.

Об этом пишет Semafor. Соответствующую информацию изданию предоставили американские чиновники.

Какова ситуация в Израиле с ракетами-перехватчиками?

Израиль вошел в нынешнюю войну уже с ограниченными запасами ракет-перехватчиков, значительную часть которых потратили во время противостояния с Ираном прошлым летом. Система дальнобойной противоракетной обороны страны испытала значительную нагрузку из-за иранских атак.

По данным CNN, Иран начал оснащать свои ракеты кассетными боеприпасами, что может еще быстрее истощать израильские запасы перехватчиков.

Один из американских чиновников сообщил, что в США уже несколько месяцев знают об ограниченных возможностях Израиля.

Мы этого ожидали и предвидели,

– сказал он.

В то же время собеседник издания Semafor отметил, что Соединенные Штаты имеют достаточные собственные запасы ракет-перехватчиков. Это заявление прозвучало на фоне опасений, что затяжные боевые действия против Ирана могут привести к быстрому истощению таких боеприпасов и поставить Вашингтон в сложную ситуацию.

Сейчас также непонятно, готовы ли США продавать или передавать часть своих ракет Израилю, ведь это может создать дополнительное давление на американские запасы. В то же время средства противоракетной обороны уже входили в предыдущие пакеты военной помощи Израилю.

"У нас есть все необходимое для защиты наших баз, персонала в регионе и наших интересов", – заявил американский чиновник.

По его словам, Израиль также "работает над решениями", чтобы преодолеть недостаток перехватчиков.

Кроме ракет-перехватчиков, Израиль имеет и другие средства противодействия иранским ракетам, в частности истребительную авиацию. В то же время именно перехватчики остаются одним из самых эффективных инструментов защиты от ударов на большом расстоянии. Система противоракетной обороны "Железный купол" одновременно предназначена прежде всего для перехвата ракет ближнего действия.

В начале месяца президент США Дональд Трамп заявил, что американские запасы боеприпасов являются "практически неограниченными". Однако аналитики давно предупреждают, что на самом деле их объем меньше, чем хотели бы военные.

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл в комментарии Semafor заявил, что ведомство "имеет все необходимое для выполнения любой миссии в то время и в том месте", которые выберет Трамп.

После публикации материала пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила Semafor, что запасов США "более чем достаточно" для достижения целей Дональда Трампа по Ирану "и за его пределами". Она также отметила, что президент постоянно сосредотачивается на укреплении американской армии и призывает оборонные компании быстрее производить вооружение в США.

Достижения Вооруженных сил США вместе с Армией обороны Израиля говорят сами за себя – количество атак иранских беспилотников уменьшилось на 95%, атак баллистическими ракетами – на 90%, и плачевное положение режима будет только ухудшаться,

– сказала она.

Кстати, заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов отметил в эфире 24 Канала, что заявления Трампа о победе на Ближнем Востоке вызывают беспокойство в арабских странах и Израиле. По мнению эксперта, вероятно, после того, как Вашингтон "выйдет из игры" из конфликта, противостояние – не закончится.

