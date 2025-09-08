Ужасно, – Трамп о смерти украинской беженки Ирины Заруцкой в США
- 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая была убита в городе Шарлотте
- Дональд Трамп, комментируя инцидент, назвал его "ужасным" и пообещал узнать детали преступления до следующего дня.
22 августа в городе Шарлотт была жестоко убита 23-летняя Ирина Заруцкая. Девушка недавно переехала в США, спасаясь от российской агрессии.
Недавно в сети появились жуткие кадры, на которых зафиксировано убийство украинки в поезде. Девушку несколько раз ударили ножом. 7 сентября журналисты попросили отреагировать на трагедию Дональда Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Что сказал Трамп об убийстве Ирины Заруцкой?
Ужасно. Нет? Я не слышал об этом. Когда это произошло?,
– таким был ответ американского президента.
Политик пообещал узнать все детали преступления до завтрашнего утра.
Напомним, что 22 утром в Шарлотте в поезде легкорельсовой линии LYNX Blue Line мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений в шею. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. После нападения злоумышленник скрылся, но впоследствии был задержан. Девушка скончалась на месте.
Погибшей оказалась 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая. В ее убийстве подозревают 34-летнего бездомного Декарлоса Брауна. Мужчина ранее имел судимости.
Полиция отмечает, что мотив нападения неизвестен, а подозреваемый и жертва не были знакомы.
Что известно об убийствах украинцев за рубежом?
- В Германии гражданин Ирака толкнул 16-летнюю украинку Лиану под грузовой поезд. Девочка вместе с семьей сбежала от войны из Мариуполя в июле 2022 года.
- В Польше 47-летний бездомный жестоко убил 47-летнего бездомного убил 52-летнего гражданина Украины.
- В конце июня 16-летний украинец был задержан за убийство 32-летней соотечественницы и ребенка в Германии.