22 августа в городе Шарлотт была жестоко убита 23-летняя Ирина Заруцкая. Девушка недавно переехала в США, спасаясь от российской агрессии.

Недавно в сети появились жуткие кадры, на которых зафиксировано убийство украинки в поезде. Девушку несколько раз ударили ножом. 7 сентября журналисты попросили отреагировать на трагедию Дональда Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Смотрите также Решим войну в Украине, – Трамп анонсировал визит в США лидеров Европы

Что сказал Трамп об убийстве Ирины Заруцкой?

Ужасно. Нет? Я не слышал об этом. Когда это произошло?,

– таким был ответ американского президента.

Политик пообещал узнать все детали преступления до завтрашнего утра.

Напомним, что 22 утром в Шарлотте в поезде легкорельсовой линии LYNX Blue Line мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений в шею. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. После нападения злоумышленник скрылся, но впоследствии был задержан. Девушка скончалась на месте.

Погибшей оказалась 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая. В ее убийстве подозревают 34-летнего бездомного Декарлоса Брауна. Мужчина ранее имел судимости.

Полиция отмечает, что мотив нападения неизвестен, а подозреваемый и жертва не были знакомы.

Что известно об убийствах украинцев за рубежом?