22 серпня у місті Шарлотт була жорстоко вбита 23-річна Ірина Заруцька. Дівчина нещодавно переїхала до США, рятуючись від російської агресії.

Нещодавно у мережі з'явилися моторошні кадри, на яких зафіксоване вбивство українки в потязі. Дівчину кілька разів вдарили ножем. 7 вересня журналісти попросили відреагувати на трагедію Дональда Трампа, передає 24 Канал із посиланням на Fox News.

Що сказав Трамп про вбивство Ірини Заруцької?

Жахливо. Ні? Я не чув про це. Коли це сталося?,

– такою була відповідь американського президента.

Політик пообіцяв дізнатися усі деталі злочину до завтрашнього ранку.

Нагадаємо, що 22 вранці у Шарлотті в потязі легкорейкової лінії LYNX Blue Line чоловік завдав жінці кілька ножових поранень у шию. Це зафіксували камери відеоспостереження. Після нападу зловмисник утік, але згодом був затриманий. Дівчина померла на місці.

Загиблою виявилася 23-річна українська біженка Ірина Заруцька. У її вбивстві підозрюють 34-річного безхатька Декарлоса Брауна. Чоловік раніше мав судимості.

Поліція зазначає, що мотив нападу невідомий, а підозрюваний і жертва не були знайомі.

