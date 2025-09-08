Нещодавно у мережі з'явилися моторошні кадри, на яких зафіксоване вбивство українки в потязі. Дівчину кілька разів вдарили ножем. 7 вересня журналісти попросили відреагувати на трагедію Дональда Трампа, передає 24 Канал із посиланням на Fox News.
Дивіться також Вирішимо війну в Україні, – Трамп анонсував візит до США лідерів Європи
Що сказав Трамп про вбивство Ірини Заруцької?
Жахливо. Ні? Я не чув про це. Коли це сталося?,
– такою була відповідь американського президента.
Політик пообіцяв дізнатися усі деталі злочину до завтрашнього ранку.
Нагадаємо, що 22 вранці у Шарлотті в потязі легкорейкової лінії LYNX Blue Line чоловік завдав жінці кілька ножових поранень у шию. Це зафіксували камери відеоспостереження. Після нападу зловмисник утік, але згодом був затриманий. Дівчина померла на місці.
Загиблою виявилася 23-річна українська біженка Ірина Заруцька. У її вбивстві підозрюють 34-річного безхатька Декарлоса Брауна. Чоловік раніше мав судимості.
Поліція зазначає, що мотив нападу невідомий, а підозрюваний і жертва не були знайомі.
Що відомо про вбивства українців за кордоном?
- У Німеччині громадянин Іраку штовхнув 16-річну українку Ліану під вантажний потяг. Дівчинка разом із родиною втекла від війни з Маріуполя у липні 2022 року.
- У Польщі 47-річний безпритульний жорстоко вбив 52-річного громадянина України.
- Наприкінці червня 16-річного українця затримали за вбивство 32-річної співвітчизниці та дитини у Німеччині.