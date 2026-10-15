Геополитика Америка "Стоит выше закона": в США через суд требуют отстранить Кушнера от должности посланника Трампа
15 октября, 15:08
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"Стоит выше закона": в США через суд требуют отстранить Кушнера от должности посланника Трампа

Татьяна Бабич

Вашингтонская общественная организация подала иск против зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Активисты требуют запретить ему работать специальным посланником из-за сокрытия финансов и конфликта интересов.

Как сообщила организация "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" (CREW), Кушнер выступает в роли главного переговорщика по важнейшим вопросам внешней политики. Поэтому истцы настаивают на том, что его следует считать официальным государственным служащим, обязанным подавать декларации о доходах.

Миллиардные активы и дипломатическое влияние

С начала второго срока президентства Трампа его зять получил значительные дипломатические полномочия. Он встречается с иностранными чиновниками и представляет США в попытках прекратить войны между Украиной и Россией, США и Ираном, а также конфликты на Ближнем Востоке.

В то же время Кушнер возглавляет инвестиционную компанию Affinity Partners, которая управляет активами на сумму более 6 миллиардов долларов.

Около 99% этих средств принадлежат иностранным инвесторам, в частности суверенным фондам Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, а сама компания имеет значительные инвестиции в Израиле.

Джаред Кушнер обязан соблюдать Конституцию и федеральное законодательство, и если ему нечего скрывать, он должен был бы с радостью воспользоваться возможностью пройти процедуру утверждения Сенатом,
– отметил президент CREW Дональд К. Шерман.

Он добавил, что суд должен вмешаться, потому что Кушнер решил игнорировать закон.

Переговоры по Украине

На прошлой неделе на переговорах в Майами Кушнер и специальный посланник США Стив Виткофф представили механизмы разблокирования российских активов, предложив перевести их в новый фонд под надзором Вашингтона.

Кроме того, во время встречи с украинской делегацией во Флориде они пригрозили прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.