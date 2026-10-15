Как сообщила организация "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" (CREW), Кушнер выступает в роли главного переговорщика по важнейшим вопросам внешней политики. Поэтому истцы настаивают на том, что его следует считать официальным государственным служащим, обязанным подавать декларации о доходах.

Миллиардные активы и дипломатическое влияние

С начала второго срока президентства Трампа его зять получил значительные дипломатические полномочия. Он встречается с иностранными чиновниками и представляет США в попытках прекратить войны между Украиной и Россией, США и Ираном, а также конфликты на Ближнем Востоке.

В то же время Кушнер возглавляет инвестиционную компанию Affinity Partners, которая управляет активами на сумму более 6 миллиардов долларов.

Около 99% этих средств принадлежат иностранным инвесторам, в частности суверенным фондам Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, а сама компания имеет значительные инвестиции в Израиле.

Джаред Кушнер обязан соблюдать конституцию и федеральное законодательство, и если ему нечего скрывать, он должен был бы с радостью воспользоваться возможностью пройти процедуру утверждения Сенатом,

– отметил президент CREW Дональд К. Шерман.

Он добавил, что суд должен вмешаться, потому что Кушнер решил игнорировать закон.

Переговоры по Украине

На прошлой неделе на переговорах в Майами Кушнер и специальный посланник США Стив Виткофф представили механизмы разблокирования российских активов, предложив перевести их в новый фонд под надзором Вашингтона.

Кроме того, во время встречи с украинской делегацией во Флориде они пригрозили прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.