Пока все внимание прикуда к Ирану, Китай создал себе новый остров, – Forbes

Пока внимание международного сообщества сосредоточено на ситуации в Персидском заливе, Китай активно укрепляет свои позиции в Южно-Китайском море. Пекин фактически создал новую территорию, насыпав искусственный остров примерно в 400 километрах от побережья Вьетнама.

Об этом сообщает Forbes.

Как Китай насыпает новые острова в Южно-Китайском море?

Риф Antelope китайские суда быстро превратили в полноценную сушу. Аналитики считают, что таким образом КНР не только меняет географию, но и ведет так называемую "юридическую войну", пытаясь закрепить свои претензии через собственную трактовку международного права.

Реакция Вьетнама была запоздалой – официальный протест прозвучал лишь через несколько месяцев после начала работ. В то же время, по нормам Конвенции ООН, искусственное расширение территории не дает автоматических прав на прилегающие воды и ресурсы.

Спутниковые снимки показывают, что на вновь созданном участке уже появилось более полусотни объектов, включая взлетную полосу длиной около 2,7 километра. Эксперты считают, что такая база может существенно усилить позиции Китая в регионе, в частности в случае обострения вокруг Тайваня.

В Пекине традиционно отвергают обвинения, заявляя, что строительство ведется на "собственной территории" и имеет целью развитие инфраструктуры. В то же время международные инстанции еще в 2016 году признавали подобные действия незаконными, но Китай эти решения игнорирует.

