Пока все внимание прикуда к Ирану, Китай создал себе новый остров, – Forbes
- Китай создал искусственный остров в Южно-Китайском море, превратив риф Antelope в сушу в 400 километров от Вьетнама.
- На острове уже построены более 50 объектов, включая взлетную полосу, что может усилить позиции Китая в регионе.
Пока внимание международного сообщества сосредоточено на ситуации в Персидском заливе, Китай активно укрепляет свои позиции в Южно-Китайском море. Пекин фактически создал новую территорию, насыпав искусственный остров примерно в 400 километрах от побережья Вьетнама.
Об этом сообщает Forbes.
Как Китай насыпает новые острова в Южно-Китайском море?
Риф Antelope китайские суда быстро превратили в полноценную сушу. Аналитики считают, что таким образом КНР не только меняет географию, но и ведет так называемую "юридическую войну", пытаясь закрепить свои претензии через собственную трактовку международного права.
Реакция Вьетнама была запоздалой – официальный протест прозвучал лишь через несколько месяцев после начала работ. В то же время, по нормам Конвенции ООН, искусственное расширение территории не дает автоматических прав на прилегающие воды и ресурсы.
Спутниковые снимки показывают, что на вновь созданном участке уже появилось более полусотни объектов, включая взлетную полосу длиной около 2,7 километра. Эксперты считают, что такая база может существенно усилить позиции Китая в регионе, в частности в случае обострения вокруг Тайваня.
В Пекине традиционно отвергают обвинения, заявляя, что строительство ведется на "собственной территории" и имеет целью развитие инфраструктуры. В то же время международные инстанции еще в 2016 году признавали подобные действия незаконными, но Китай эти решения игнорирует.
В важном проливе выловили китайский дрон
Индонезийский рыбак выловил китайский подводный дрон в важном судоходном проливе Ломбок. Он был оснащен разведывательным оборудованием.
Предполагают, что Китай имел целью картографирование морского дна и мониторинга судоходного трафика.