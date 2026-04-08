Об этом пишет Republika.
Что известно о китайском дроне?
Беспилотник был без взрывчатых веществ, но оснащен разведывательным оборудованием.
Конструкция содержала различные кабели, датчики и люк в верхней части для средств исследования океанографических и гидроакустических явлений.
Отмечается, что находку выловили в проливе Ломбок.
Справочно. Пролив Ломбок – самый глубокий и один из самых удобных для судоходства среди проливов Малой Зондской гряды. Это ключевой морской путь между Тихим и Индийским океанами в регионе. Проливом могут проходить суда любого класса, в частности супертанкеры, рудовозы и углевозы.
Предполагают, что Китай имел целью картографирование морского дна и мониторинга судоходного трафика, чтобы дальше эти данные использовали военные.
Что запланировал Китай?
Ранее уже сообщалось, что Пекин в стратегически важных районах мира проводит свою масштабную операцию по картографированию морского дна и наблюдения за океаническими условиями.
Его присутствие замечали были вблизи Гуама, Гавайев, Тайваня, а также в ключевых точках Индийского и Арктического океанов. Например, в 2024 – 2025 годах судно Dong Fang Hong 3 регулярно видели в районах расположения основных американских военных баз.
Официально китайцы заявляют, что эти экспедиции имеют гражданский характер, в частности поиск полезных ископаемых, рыболовство, климатические исследования и тому подобное. Но все данные о рельефе дна и солености воды важны и для навигации подводных лодок.
В ходе своих исследований Пекин устанавливает сотни датчиков, которые могут определять подводные объекты. Например, в октябре 2024 так проверяли работу сенсорной сети вблизи Японии.
Благодаря детальным картам морского дна подводные силы могут лучше маневрировать, избегать столкновений и снижать заметность и тому подобное.
Китай хочет трансформировать научные достижения в новые боевые возможности на море.
Китай: последние новости
В начале года были сообщения, что Китай мобилизовал тысячи рыболовецких судов так называемого "морского ополчения" для тренировок морской блокады. Во время тренировок лодки образовали гигантские "плавучие барьеры". Предполагали, что они могут быть использованы для блокад или других методов давления на Тайвань.
Также Китай создал мировую индустрию дронов, а теперь начал ограничивать их использование. Страна требует обязательной регистрации, разрешений на полеты и контроля в реальном времени. В Пекине едва ли не полностью запретили их использование.
Кроме того, Китай активно модернизирует свой ядерный арсенал в провинции Сычуань. В сети появились спутниковые снимки, которые свидетельствуют о значительном строительстве, в частности новых защищенных объектов для работы с ураном и плутонием.