Про це пише Republika.
Що відомо про китайський дрон?
Безпілотник був без вибухових речовин, але оснащений розвідувальним обладнанням.
Конструкція містила різноманітні кабелі, датчики та люк у верхній частині для засобів дослідження океанографічних і гідроакустичних явищ.
Зазначається, що знахідку виловили у протоці Ломбок.
Довідково. Протока Ломбок – найглибша та одна з найзручніших для судноплавства серед проток Малої Зондської гряди. Це ключовий морський шлях між Тихим та Індійським океанами у регіоні. Протокою можуть проходити судна будь-якого класу, зокрема супертанкери, рудовози та вуглевози.
Припускають, що Китай мав на меті картографування морського дна та моніторингу судноплавного трафіку, щоб далі ці дані використовували військові.
Де розташована протока Ломбок: дивіться на карті
Що запланував Китай?
Раніше уже повідомлялося, що Пекін у стратегічно важливих районах світу проводить свою масштабну операцію з картографування морського дна та спостереження за океанічними умовами.
Його присутність помічали були поблизу Гуаму, Гаваїв, Тайваню, а також у ключових точках Індійського та Арктичного океанів. Наприклад, у 2024 – 2025 роках судно Dong Fang Hong 3 регулярно бачили у районах розташування основних американських військових баз.
Офіційно китайці заявляють, що ці експедиції мають цивільний характер, зокрема пошук корисних копалин, рибальство, кліматичні дослідження тощо. Але усі дані про рельєф дна та солоність води важливі й для навігації підводних човнів.
У ході своїх досліджень Пекін встановлює сотні датчиків, які можуть визначати підводні об'єкти. Наприклад, у жовтні 2024 так перевіряли роботу сенсорної мережі поблизу Японії.
Завдяки детальним мапам морського дна підводні сили можуть краще маневрувати, уникати зіткнень і знижувати помітність тощо.
Китай хоче трансформувати наукові досягнення у нові бойові спроможності на морі.
Китай: останні новини
На початку року були повідомлення, що Китай мобілізував тисячі риболовецьких суден так званого "морського ополчення" для тренувань морської блокади. Під час тренувань човни утворили гігантські "плавучі бар'єри". Припускали, що вони можуть бути використані для блокад або інших методів тиску на Тайвань.
Також Китай створив світову індустрію дронів, а тепер почав обмежувати їх використання. Країна вимагає обов'язкової реєстрації, дозволів на польоти та контролю в реальному часі. У Пекіні ледь не повністю заборонили їхнє використання.
Окрім того, Китай активно модернізує свій ядерний арсенал в провінції Сичуань. У мережі з'явилися супутникові знімки, які свідчать про значне будівництво, зокрема нових захищених об'єктів для роботи з ураном і плутонієм.