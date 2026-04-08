Про це пише Republika.

Що відомо про китайський дрон?

Безпілотник був без вибухових речовин, але оснащений розвідувальним обладнанням.

Конструкція містила різноманітні кабелі, датчики та люк у верхній частині для засобів дослідження океанографічних і гідроакустичних явищ.

Зазначається, що знахідку виловили у протоці Ломбок.

Довідково. Протока Ломбок – найглибша та одна з найзручніших для судноплавства серед проток Малої Зондської гряди. Це ключовий морський шлях між Тихим та Індійським океанами у регіоні. Протокою можуть проходити судна будь-якого класу, зокрема супертанкери, рудовози та вуглевози.

Припускають, що Китай мав на меті картографування морського дна та моніторингу судноплавного трафіку, щоб далі ці дані використовували військові.

Що запланував Китай?

Раніше уже повідомлялося, що Пекін у стратегічно важливих районах світу проводить свою масштабну операцію з картографування морського дна та спостереження за океанічними умовами.

Його присутність помічали були поблизу Гуаму, Гаваїв, Тайваню, а також у ключових точках Індійського та Арктичного океанів. Наприклад, у 2024 – 2025 роках судно Dong Fang Hong 3 регулярно бачили у районах розташування основних американських військових баз.

Офіційно китайці заявляють, що ці експедиції мають цивільний характер, зокрема пошук корисних копалин, рибальство, кліматичні дослідження тощо. Але усі дані про рельєф дна та солоність води важливі й для навігації підводних човнів.

У ході своїх досліджень Пекін встановлює сотні датчиків, які можуть визначати підводні об'єкти. Наприклад, у жовтні 2024 так перевіряли роботу сенсорної мережі поблизу Японії.

Завдяки детальним мапам морського дна підводні сили можуть краще маневрувати, уникати зіткнень і знижувати помітність тощо.

Китай хоче трансформувати наукові досягнення у нові бойові спроможності на морі.

