Про це йдеться у розслідуванні CNN.

Що відомо про розширення ядерних амбіцій Китаю?

За даними видання, супутникові знімки показують, що за понад три роки територію провінції Сичуань повністю зрівняли із землею, а на її місті збудували нові об'єкти для підтримки ключових ядерних потужностей Китаю. Ця інформація підтверджується заявами адміністрації Дональда Трампа про те, що Пекін активно проводить найбільшу модернізацію свого ядерного арсеналу за останні десятиліття.

Президент США має відвідати Пекін вже у травні. Імовірно, він спробує розпочали діалог про стримування ядерних амбіцій лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Відомо, що на початку цього року завершилась дія останньої угоди про скорочення озброєнь між Росією та США. Це пов'язано із тим, що Трамп прагнув укласти нову, розширену домовленість із Кремлем, яка б також стосувалась і Китаю.

Довідка! Трамп планував здійснити візит до Пекіну в період з 31 березня до 2 квітня, однак згодом попросив відкласти зустріч із Сі Цзіньпіном приблизно на місяць. Імовірно, таке рішення пов'язане із ескалацією конфлікту на Близькому Сході.



Політолог Петро Олещук у коментарі 24 Каналу припустив, що на зустрічі із лідером Китаю Трамп планує показати, що Венесуела, Іран, Росія "більше не ваші". Тож аби отримувати й надалі необхідні енергетичні ресурси варто домовлятись на умовах США.

Втім помітні зміни на об'єктах у провінції свідчать, що Китай не сповільнює розвиток ядерної зброї. Навпаки, розробки, які веде Народно-визвольна армія Китаю, тривають в активному темпі.

Одним із ключових нових об'єктів став великий купол незвичної форми, що нагадує цукерку. Він з'явився на березі річки Тунцзян менш ніж за п'ять років. Імовірно, його ще не ввели в роботу, оскільки споруду досі оснащують обладнанням.

Купол прощею близько 36 квадратних футів оточений укріпленими бетонно-сталевими конструкціями з радіаційним захистом та системами безпеки. Експерти вважають, що усе це призначене для роботи з небезпечними матеріалами, зокрема з ураном та плутонієм.

Розслідувачі кажуть, що об'єкт розташований на території ядерної бази, відомої для ЦРУ, й має три рівні захисту. Поруч є тунель у схилі гори. Щоб проаналізувати окремі особливості ділянки, відомої як 906, CNN зібрало понад 50 знімків з різних етапів будівництва об'єкта у 3D-модель.



Ядерна база Китаю / 3D-модель Vantor

Ця будівля – майже тест Роршаха для найгірших кошмарів людей про те, що задумав Китай. Цей об'єкт є центральним елементом. Він символізує всі ці зміни. Здається, що в кінці цього процесу виробничі потужності будуть набагато більшими,

– сказав Джеффрі Льюїс, видатний дослідник глобальної безпеки з Міддлберійського коледжу.

Дороги, які нещодавно відремонтували, з'єднують Зону 906 щонайменше з трьома іншими ядерними базами в районі провінції Цзитун.

Пекін прагнув стати третьою за масштабом країною у світі з виробництва ядерних боєголовок. Тож вже у 2020 році запаси боєголовок Китаю перевищили запаси Франції. Пентагон вважає, що нині Китай найшвидше нарощує свій ядерний арсенал, проте маючи трохи більше ніж 600 боєголовок він значно відстає від США та Росії – їхні запаси щонайменше вчетверо більші.

У лютому 2026 року заступник державного секретаря з питань контролю над озброєннями Томас ДіНанно звинуватив Китай у порушенні заборони на випробування вибухової ядерної зброї. Тоді як Пекін рішуче заперечив це твердження.

Речник Міністерства оборони Китаю Цзян Бінь заявив, що ці зауваження "спотворюють факти та очорнюють Китай".

Водночас CNN пише, що зміни у провінції Цзитун розпочалися ще у 2021 році після того, як Сі публічно доручив своєму військовому керівництву "прискорити створення високорівневих стратегічних сил стримування".

