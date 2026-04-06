Користувачі та бізнес скаржаться, що нові обмеження паралізують навіть легальне використання дронів. Про це пише The New York Times.

Китай посилює контроль над небом: що відомо?

Попри глобальне лідерство у виробництві безпілотників, Китай стрімко перетворюється на одну з найскладніших країн для їх використання. Влада суттєво посилила правила для цивільних і рекреаційних польотів.

Відтепер за несанкціонований запуск дрона передбачені жорсткі покарання, включно з можливим тюремним ув’язненням. Нові норми мають на меті, за словами влади, забезпечити громадську безпеку та контроль над повітряним простором.

З травня всі дрони у Китаї повинні бути зареєстровані за реальними іменами власників. Оператори зобов’язані прив’язати свої пристрої до офіційних документів або номерів телефонів.

Крім цього:

польоти в багатьох зонах потребують дозволу щонайменше за день;

більшість міських територій входять до зон обмеженого доступу;

дані про польоти передаватимуться уряду в режимі реального часу.

Винятки передбачені лише для невеликих дронів, які літають на низькій висоті у спеціально визначених зонах, однак таких зон дуже мало.

Окремі правила запроваджує столиця Китаю. У Пекіні фактично вводять майже повну заборону на дрони.

Згідно з новими вимогами: дрони не можна продавати, орендувати чи ввозити до міста, багаж пасажирів перевірятимуть на наявність дронів, власники повинні зареєструвати пристрої до 30 квітня, на одну адресу дозволено не більше трьох дронів.

Винятки можливі лише для спеціальних цілей, таких як боротьба з тероризмом чи наукові дослідження.

На тлі посилення правил китайські користувачі дедалі частіше заявляють, що влада фактично блокує навіть легальні польоти. У соцмережах з’являються повідомлення про допити та штрафи, конфіскацію дронів, затримання операторів та масові відмови у дозволах на польоти.

Деякі власники зазначають, що їхні заявки схвалюють лише частково або взагалі відхиляють без пояснень. У результаті ринок почав просідати, а продажі дронів значно скоротилися.

Чому Китай вводить такі обмеження?

У Міністерстві громадської безпеки Китаю пояснюють нові правила ризиками для авіації та безпеки. Серед інцидентів – польоти дронів поблизу цивільних літаків, порушення заборонених зон і навіть зіткнення безпілотників у повітрі.

Небо не вище закону,

– наголосили у відомстві.

Водночас влада заявляє, що обмеження є частиною ширшої стратегії розвитку так званої "низьковисотної економіки" – використання дронів для доставки, енергетики та сільського господарства.

Експерти також пов’язують посилення контролю з військовими ризиками. Війни в Україні та на Близькому Сході показали, що навіть дешеві дрони можуть бути ефективною зброєю. Це викликає занепокоєння в Пекіні щодо можливих загроз національній безпеці та захисту стратегічних об’єктів.

Жорсткі внутрішні обмеження збігаються з міжнародним тиском на китайських виробників. Зокрема, DJI, найбільший у світі виробник дронів, вже стикається з обмеженнями у США з міркувань безпеки.

У результаті Китай опинився у парадоксальній ситуації: країна, яка створила глобальну індустрію дронів, одночасно значно ускладнює їх використання всередині країни.

