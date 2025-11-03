Впервые с 1992 года: у Трампа раскрыли детали подготовки к ядерным испытаниям
- Трамп приказал возобновить испытания ядерного оружия в США, однако без осуществления реальных ядерных взрывов.
- Тестирование предусматривает проверку отдельных элементов ядерного арсенала.
В США планируют провести тестирование ядерного вооружения, чтобы проверить готовность его элементов к возможному применению. Соответствующее поручение отдал Дональд Трамп еще 30 октября.
О причинах и цели таких решений рассказал министр энергетики США Крис Райт, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Как у Трампа объясняют необходимость испытаний ядерного оружия?
В американском Министерстве энергетики уверяют, что запланированные тесты не предусматривают осуществления реальных ядерных взрывов.
По словам Райта, речь идет о так называемых системных или некритических испытаниях, то есть проверку отдельных элементов ядерного арсенала без использования боеголовок.
Целью таких мероприятий является оценка геометрии, функциональности и готовности компонентов к возможному применению.
Как отметили в Министерстве энергетики США, тестирование охватывает все составные части системы, кроме самой боеголовки.
Обратите внимание! Отвечая на вопрос о возможных рисках для населения вблизи полигона в Неваде, Райт заверил, что поводов для беспокойства нет, заметив, что "никаких грибовидных облаков не будет".
Напомним, что Соединенные Штаты не проводят полномасштабных ядерных испытаний с 1992 года, когда президент Джордж Буш-старший ввел мораторий на такие эксперименты.
В мире заговорили о ядерном оружии: ключевые новости
На днях российский диктатор отчитался об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник", которую в Кремле называют уникальной.
Глава Белого дома подчеркнул, что США обладают самым большим арсеналом ядерного оружия в мире. Так, американское ядерное оружие, по словам Трампа, может взорвать весь мир 150 раз.
Несмотря на это, президент Дональд Трамп выразил поддержку идеи постепенного сокращения, а в перспективе и полного разоружения. По его словам, вопрос ядерного разоружения он уже поднимал в разговорах с лидерами Китая и России.
Дональд Трамп заявил, что во время его первого пребывания на посту президента Соединенные Штаты "полностью обновили и модернизировали" свой ядерный арсенал.
Он отметил, что Россия занимает второе место по количеству боеголовок, а Китай находится на третьем, однако, по его мнению, уже в течение пяти лет Пекин может догнать США. Именно поэтому Трамп отметил необходимость скорейшего возобновления испытаний ядерных систем.