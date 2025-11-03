Впервые с 1992 года: у Трампа раскрыли детали подготовки к ядерным испытаниям

В США планируют провести тестирование ядерного вооружения, чтобы проверить готовность его элементов к возможному применению. Соответствующее поручение отдал Дональд Трамп еще 30 октября.

О причинах и цели таких решений рассказал министр энергетики США Крис Райт, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как у Трампа объясняют необходимость испытаний ядерного оружия?

В американском Министерстве энергетики уверяют, что запланированные тесты не предусматривают осуществления реальных ядерных взрывов.

По словам Райта, речь идет о так называемых системных или некритических испытаниях, то есть проверку отдельных элементов ядерного арсенала без использования боеголовок.

Целью таких мероприятий является оценка геометрии, функциональности и готовности компонентов к возможному применению.

Как отметили в Министерстве энергетики США, тестирование охватывает все составные части системы, кроме самой боеголовки.

Обратите внимание! Отвечая на вопрос о возможных рисках для населения вблизи полигона в Неваде, Райт заверил, что поводов для беспокойства нет, заметив, что "никаких грибовидных облаков не будет".

Напомним, что Соединенные Штаты не проводят полномасштабных ядерных испытаний с 1992 года, когда президент Джордж Буш-старший ввел мораторий на такие эксперименты.

