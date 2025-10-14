Путин боится мобилизации, не только военной, но и экономической и общественной. Он пугается тотальной войны. Вести боевые действия в Украине успешно с тем ресурсом, который сейчас имеет – ему не удается.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, подчеркнув, что в роли лидера, который ведет тотальную войну, Путин себя не видит. Для этого, с его слов, надо быть более харизматичным, энергичным и смелым. Он этими качествами не обладает.

Какой процесс имитирует Путин и для чего?

Сейчас российский диктатор ведет войну, которую с теми ресурсами, которые он мобилизовал, победить, как отметил политолог, не удастся. Он убежден, что одержать победу на поле боя россияне не смогут, а вот способны ли будут защититься в случае украинского наступления – покажет время.

"Путин сейчас абсолютно точно в тупике в этой войне против Украины. Об этом говорят все, в том числе и "Z-тники". Решить этот тупик он не может. Он пытается имитировать открытие второго фронта в Европе. В Украине не удается, поэтому решил напугать европейцев, чтобы те прекратили помогать украинцам", – озвучил Эйдман.

Однако этого не происходит, европейцы не напугались, а принимают соответствующие меры, чтобы себя защитить. Политолог отметил, что к примеру в Германии наконец позволили сбивать дроны, хотя и не по всей территории, а только над военными объектами.

По словам Эйдмана, Европа приспосабливается жить в условиях постоянного гибридного террора со стороны Путина. Он уверен, что открытую войну с ЕС он не начнет, потому что в России сегодня просто нет для этого сил и средств.

В Украине россияне уже передвигаются на ослах, а на Европу на чем двинутся, на велосипедах? Балтийские страны, которые наиболее уязвимы, конечно готовятся к худшему,

– озвучил Эйдман.

Политолог прогнозирует, что если Путин все-таки объявил бы в России мобилизацию, то первой задачей для российской армии он поставил бы достичь победы в Украине, а второй – бить по Европе.

"Он бы не остановился, если бы ему удалось пройти через Украину. Первой целью стала бы Молдова, возможностей защищаться у этой страны очень мало. Второй удар был бы нацелен против стран Балтии. Это как в ситуации с Гитлером, его пытались унять, но ведь он не останавливался", – подытожил Эйдман.

