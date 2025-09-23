Трамп назвал утверждение об изменении климата "самой большой ложью всех времен". По его словам, все прогнозы ООН были ошибочными.

Об этом американский лидер заявил во время выступления в Генассамблее ООН, информирует 24 Канал.

Что сказал Трамп о климатических изменениях?

Дональд Трамп заявил, что изменение климата является "самым большим мошенничеством, которое когда-либо было совершено в мире".

“Больше нет глобального потепления, больше нет глобального похолодания. Все эти прогнозы, сделаны ООН и многими другими, часто по плохим причинам, были ошибочными. Они были сделаны глупыми людьми, которые стоили своим странам состояния и лишили эти страны шансов на успех. Если вы не откажетесь от этой "зеленой аферы", ваша страна потерпит поражение", – заявил лидер США.

Кроме этого, глава Белого дома назвал углеродный след мифом, выдуманным "людьми со злыми намерениями".

Другие заявления Трампа во время заседания Генассамблеи ООН