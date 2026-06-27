Нетаньяху заявляет об успешном завершении переговоров с Ливаном: выведет ли Израиль войска из страны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об успешном завершении переговоров между Израилем, Ливаном и США, которые проходили в Вашингтоне. Главным результатом стало то, что израильские войска не покинут зону безопасности на юге Ливана.

Об этом Биньямин Нетаньяху заявил в ходе обращения к израильтянам 26 июня.

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Что сказал Нетаньяху о переговорах с Ливаном?

В обращении к гражданам Нетаньяху подчеркнул, что присутствие израильских сил в этом районе сохранится до тех пор, пока группировка "Хезболла" не будет разоружена и не перестанет представлять угрозу для Израиля.

Граждане Израиля, перед наступлением субботы я хочу сообщить вам о важном достижении для Государства Израиль. Как вы знаете, мы ведем переговоры в Вашингтоне между представителями Израиля, Ливана и США. Эти переговоры были длительными, и сегодня они принесли результат. Самое главное заключается в том, что Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это большое достижение, и оно будет сохраняться до тех пор, пока "Хезболла" не будет разоружена и пока она представляет угрозу для Государства Израиль,

– заявил премьер-министр.

Нетаньяху также назвал достигнутые договоренности "серьезным ударом по Ирану". По его словам, Армия обороны Израиля позволит ливанской армии приступить к организации и контролю на местах.

Кроме того, премьер сообщил о создании двух пилотных зон по рекомендации ЦАХАЛ.

"Мы создаем две пилотные зоны, обе по рекомендации ЦАХАЛ. Одна полностью находится за пределами зоны безопасности, к югу от Литани. Вторая – к северу от Литани. Небольшая ее часть расположена в расширенной зоне безопасности, которую мы получили в последние месяцы и которая, по оценке ЦАХАЛ, нам не нужна – они говорят об этом прямо", – добавил он.

Напомним, 19 июня Израиль и ливанская террористическая группировка "Хезболла" договорились о полном прекращении огня. Все условия перемирия были достигнуты благодаря посредникам из США и Катара, которые разработали соглашение при содействии Ирана.