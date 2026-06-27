Про це Беньямін Нетаньягу заявив під час звернення до ізраїльтян 26 червня.

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Що сказав Нетаньягу про переговори з Ліваном?

У зверненні до громадян Нетаньягу наголосив, що присутність ізраїльських сил у цьому районі збережеться доти, доки угруповання "Хезболла" не буде роззброєне і становитиме загрозу для Ізраїлю.

Громадяни Ізраїлю, перед настанням суботи я хочу повідомити вам про важливе досягнення для Держави Ізраїль. Як ви знаєте, ми ведемо переговори у Вашингтоні між представниками Ізраїлю, Лівану та США. Ці переговори були тривалими, і сьогодні вони принесли результат. Найголовніше полягає в тому, що Ізраїль залишається у зоні безпеки на півдні Лівану. Це велике досягнення, і воно зберігатиметься доти, доки "Хезболла" не буде роззброєна і доки вона становить загрозу для Держави Ізраїль,

– заявив прем'єр-міністр.

Нетаньягу також назвав досягнуті домовленості "серйозним ударом по Ірану". За його словами, Армія оборони Ізраїлю дозволить ліванській армії розпочати організацію та контроль на місцях.

Крім того, прем'єр повідомив про створення двох пілотних зон за рекомендацією ЦАХАЛ.

"Ми створюємо дві пілотні зони, обидві за рекомендацією ЦАХАЛ. Одна повністю перебуває поза зоною безпеки, на південь від Літані. Друга – на північ від Літані. Невелика її частина розташована в розширеній зоні безпеки, яку ми отримали останніми місяцями і яка, за оцінкою ЦАХАЛ, нам не потрібна – вони говорять про це прямо", – додав він.

Нагадаємо, 19 червня Ізраїль та ліванське терористичне угруповання "Хезболла" домовилися про повне припинення вогню. Усі умови перемир'я були досягнуті завдяки перемовниками зі США та Катару, які розробили угоду за допомогою Ірану.