Про це повідомили в Reuters.

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Що відомо про домовленість між Ізраїлем та "Хезболлою"?

Високопосадовець США повідомив, що Ізраїль та "Хезболла" домовилися про припинення вогню, яке розпочнеться о 16:00 за місцевим часом 19 червня.

За його словами, усі умови перемир'я були досягнуті завдяки перемовникам зі США та Катару, які розробили угоду за допомогою Ірану.

Ми розуміємо, про обмін вогнем раніше, але сьогодні Ізраїль та "Хезболла" досягли режиму припинення вогню,

– заявив високопосадовець.

Іран призупинив військову операцію проти Ізраїлю: що відомо

Іран заявив про призупинення військових операцій проти Ізраїлю, але попередив про можливе їхнє відновлення у разі нових ударів.

Тегеранські військові заявили, що Збройні сили Ісламської Республіки, підтримуючи "пригноблений народ Лівану", нібито завдали болісної відповіді Ізраїлю.

Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю 8 червня заявила міністрам уряду, що країна "не прийме спроби режиму Тегерана створити нове рівняння", за яким удари по цілях "Хезболли" в Бейруті нібито мають супроводжуватися атаками Ірану по ізраїльських населених пунктах.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що авіаудари по Ізраїлю можуть тривати протягом тижня, тоді як офіційної реакції з боку Ізраїлю наразі не було.