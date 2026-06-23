На цьому у розмові з 24 Каналом, коментуючи переговори між США та Іраном, наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (NISS) Іван Ус, підкресливши, що ізраїльське лобі зараз працює над тим, аби натиснути на Трампа. Зокрема, через ЗМІ.

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Іран тисне на США через 1-й пункт меморандуму

Проізраїльські медіа підкреслюють, що Трамп вирішив не воювати, а здатися. Президенту США вказують на те, що він зараз робить не ті кроки, які будуть сприяти піднесенню Сполучених Штатів.

Тому ми бачимо, як складно відбуваються ці перемовини. Нагадаю, що передувало. Спочатку казали, що підписання меморандуму з Іраном буде в середу, згодом озвучили, що в п'ятницю. Врешті таки в середу у Версалі Трамп його підписав. Потім з'явилось 14 пунктів цього документу, де згадується Ліван у першому ж, проте немає жодної згадки Ізраїлю,

– озвучив Ус.

Про переговори Ірану та США: дивіться у відео

Відповідно ізраїльська сторона заявила, що не буде його дотримуватись. Іран нині тисне на Сполучені Штати, кажучи, що не виконується перший пункт меморандуму щодо Лівану, де вказано, що США та їхні союзники (Ізраїль) зобов'язуються вийти звідти.

Ізраїльське лобі буде працювати над тим, аби ця угода не втілилась. Тому попри ті позитивні новини, які є, та залученість Пакистану і Катару (там зосереджені іранські заморожені активи), не можу сказати що ці переговори дадуть результат,

– підсумував Ус.

Зі слів головного консультанта Націнституту стратегічних досліджень, наразі в Ізраїлі та й США вирують емоції. Певні ЗМІ та експерти наголошують на тому, що Штати зрадили свого союзника.