Лидер США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали "первую фазу мирного плана". Он добавил, что это "великий день".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.

Что известно о подписании первой фазы мирного плана между Израилем и ХАМАС?

По словам лидера США, Израиль и ХАМАС подписали "первую фазу мирного плана". Американский президент уточнил, что все заложники будут очень скоро освобождены, а Израиль выведет свои войска "до согласованной линии".