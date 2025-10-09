Лідер США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль і ХАМАС підписали "першу фазу мирного плану". Він додав, що це "великий день".

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social вночі 9 жовтня.

Що відомо про підписання першої фази мирного плану між Ізраїлем та ХАМАС?

За словами лідера США, Ізраїль і ХАМАС підписали "першу фазу мирного плану". Американський президент уточнив, що це означає, що всі заручники будуть дуже скоро звільнені, а Ізраїль виведе свої війська "до узгодженої лінії". Це Трамп вважає це першими кроками до міцного, тривалого і вічного миру.

Більше подробиць щодо підписання "першої фази мирного плану" між сторонами він не вказав.

До всіх сторін ставитимуться справедливо! Це великий день для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, усіх навколишніх націй і Сполучених Штатів Америки,

– написав Трамп.

Глава Білого дому також подякував Катару, Єгипту та Туреччині за посередництво у врегулюванні війни на Близькому Сході.

Раніше агентство Reuters із посиланням на джерело, інформувало, що глава ХАМАС та керівник єгипетської розвідки проводять зустріч, щоб доопрацювати угоду щодо Гази.

Зазначимо, що у ЗМІ вказували, що саму мирну угоду про припинення вогню сторони мають підписати 9 жовтня, в Єгипті о 12:00 за місцевим часом.

Зауважимо, що відразу після заяви Трампа про підписання першої фази прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу написав про заручників: "З Божою допомогою ми повернемо їх усіх додому".

Він додав, що завтра скличе уряд, щоб затвердити угоду та повернути всіх заручників додому.

ХАМАС також підтвердив досягнення угоди, яка припинить війну в секторі Газа та забезпечить виведення ізраїльських військ. Угрупування закликало Трампа та країни-гаранти угоди щодо Гази, щоб ті забезпечили виконання Ізраїлем угоди про припинення бойових дій.

Представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі інформував у соцмережі Х, що деталі угоди між Ізраїлем і ХАМАС будуть оголошені пізніше.

Мирний план Трампа для Гази: що відомо