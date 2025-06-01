Израиль нанес новые удары по Ирану: раздавались взрывы, в небо поднялся большой столб дыма

В субботу, 14 июня, в Иране снова были слышны взрывы. Они прогремели в ряде иранских городов.

Заметно, как в небо поднимается дым. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на иранские СМИ.

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Новые взрывы в Иране

В субботу, 14 июня, стало известно, что Израиль нанес новые удары по северо-западу Ирана. Так, в ряде городов прогремели взрывы. В частности, их слышали в Тебризе, Хорремабаде и Керманшахе.

Власти закрыли все воздушное пространство страны "до дальнейшего уведомления".

Столб дыма виден в окрестностях Тебриза. Иранские СМИ пишут, что под атакой оказалась территория возле Тебризского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее советник Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ расширяет операцию и удары наносятся "по десяткам ключевых целей" – ракетные установки, базы, стратегические объекты.

Столб дыма после взрыва в Иране: смотрите видео

Напомним, что утром 13 июня Израиль начал масштабную воздушную атаку по территории Ирана. В рамках операции под названием "Rising Lion" ("Восходящий Лев") были нанесены десятки авиаударов, главными целями которых стали ядерные объекты и военная инфраструктура Ирана.

Отметим, что в ночь на субботу, 14 июня, Израиль и Иран продолжили обмениваться ударами.