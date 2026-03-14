Израиль планирует масштабное вторжение в Ливан, – Axios

Израильские чиновники заявили о планах наземного вторжения в Ливан с целью захватить всю территорию к югу от реки Литани. Они добавили, что также стремятся ликвидировать военную инфраструктуру "Хезболлы".

Это может быть самое большое наземное вторжение Израиля на территорию его северного соседа с 2006 года. Об этом сообщили в Axios.

Какую операцию планируют провести в Ливане?

Израильский чиновник заявил, что страна собирается сделать то же, что происходило в Газе. По его словам нужно снести ливанские здания, в которых "Хезболла" хранит оружие и боеприпасы.

В издании отметили, что такая операция может привести к длительной израильской оккупации южного Ливана. США поддержат такое решение, однако отмечают о ограничении вреда и прямых переговорах между странами.

Такое решение принимало правительство Израиля после того, как "Хезболла" запустила более 200 ракет в рамках скоординированной атаки.

До этого нападения мы были готовы к прекращению огня в Ливане, но после него нет пути назад от масштабной операции,

– заявил израильский чиновник.

Зато лидер "Хезболлы" заявил, что дипломатические усилия правительства Ливана не помогли обеспечить суверенитет страны и защитить мирное население. Также с начала конфликта около 800 000 ливанских мирных жителей были перемещены, из которых 773 человека погибли.

