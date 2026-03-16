Израиль утверждает, что уничтожил самолет верховного лидера Ирана
- Израиль заявил, что уничтожил самолет верховного лидера Ирана в Тегеране, который использовался для военных закупок.
- Это нарушает возможности иранского режима по координации с союзниками и наращиванию военной силы.
Согласно сообщению из Израиля, уничтожен самолет верховного лидера Ирана. Это произошло в Тегеране.
Об этом проинформировали в Армии обороны Израиля. Впрочем, там не уточнили, пользовался ли воздушным судном действующий аятолла Моджтаба Хаменеи.
Смотрите также Исчезнувший лидер Ирана скрывается в Москве: СМИ сообщают о тайной операции
Что за самолет Хаменеи уничтожил Израиль в Тегеране?
Израильтяне утверждают, что это произошло в аэропорту Мехрабад в Тегеране в ночь на 16 марта.
ЦАХАЛ нанес точный удар и уничтожил самолет, которым пользовался верховный лидер иранского террористического режима, в аэропорту Мехрабад в Тегеране. Этот самолет использовали Али Хаменеи, верховный лидер иранского террористического режима, другие высокопоставленные чиновники и иранский военный персонал для продвижения военных закупок и управления координацией со странами оси с помощью как внутренних, так и международных рейсов,
– привели данные в Армии обороны Израиля.
Уничтожение самолета Хаменеи в Тегеране / ЦАХАЛ
Там подчеркнули, что уничтожение самолета нарушает возможности руководства иранского режима по координации со странами-союзниками.
Теперь иранцам будет сложнее наращивать военную силу и способность восстанавливать свои возможности. То есть можно говорить, что уничтожен еще один стратегический актив режима.
Последние новости с Ближнего Востока
США все же планируют захватить ключевой нефтяной терминал Ирана, остров Харк, о чем написали Axios. Таким образом надеются разблокировать Ормузский пролив. Для этого Америка собирает союзников.
В то же время директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в колонке для 24 Канала высказал мнение, что Запад сам загнал себя в угол. Война, которая должна была ослабить Иран, из-за роста цен на нефть наоборот наполняет его бюджет, а глобальные рынки стали заложниками иранской стратегии.