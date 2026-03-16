Израиль утверждает, что уничтожил самолет верховного лидера Ирана

Согласно сообщению из Израиля, уничтожен самолет верховного лидера Ирана. Это произошло в Тегеране.

Об этом проинформировали в Армии обороны Израиля. Впрочем, там не уточнили, пользовался ли воздушным судном действующий аятолла Моджтаба Хаменеи.

Что за самолет Хаменеи уничтожил Израиль в Тегеране?

Израильтяне утверждают, что это произошло в аэропорту Мехрабад в Тегеране в ночь на 16 марта.

ЦАХАЛ нанес точный удар и уничтожил самолет, которым пользовался верховный лидер иранского террористического режима, в аэропорту Мехрабад в Тегеране. Этот самолет использовали Али Хаменеи, верховный лидер иранского террористического режима, другие высокопоставленные чиновники и иранский военный персонал для продвижения военных закупок и управления координацией со странами оси с помощью как внутренних, так и международных рейсов,

– привели данные в Армии обороны Израиля.



Уничтожение самолета Хаменеи в Тегеране / ЦАХАЛ

Там подчеркнули, что уничтожение самолета нарушает возможности руководства иранского режима по координации со странами-союзниками.

Теперь иранцам будет сложнее наращивать военную силу и способность восстанавливать свои возможности. То есть можно говорить, что уничтожен еще один стратегический актив режима.

Последние новости с Ближнего Востока