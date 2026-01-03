Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей, – Трамп
- Дональд Трамп заявил, что он не в восторге от Путина, потому что он убивает многих людей.
- Трамп отметил, что за последний месяц в Украине было убито 30 тысяч военных, и он хочет это прекратить.
3 января Дональд Трамп выступил на пресс-конференции по поводу операции США в Венесуэле. Не забыл политик упомянуть и войну России против Украины.
29 декабря Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали. Журналисты поинтересовались, обсуждали ли они Николаса Мадуро, передает 24 Канал со ссылкой на выступление президента США.
Что думает Трамп о Путине сейчас?
Американский лидер заявил, что никогда не упоминал венесуэльского диктатора в разговорах с главой Кремля.
Тогда представители СМИ поинтересовались, сердит ли Трамп на Путина. В ответ политик сказал, что он "не в восторге от Путина, потому что он убивает слишком много людей".
Также политик еще раз повторил, что он завершил "восемь с половиной войн". Эта половина касается вновь разгоревшегося конфликта Таиланда и Камбоджи.
Трамп снова вспомнил о том, что он думал, что закончить войну России против Украины будет легче всего, но это оказалось не так.
За последний месяц, говорит политик, на фронте в Украине было убито 30 тысяч военных. "Я хочу это прекратить", – добавил он.
Отдельно он, как обычно, заметил, что это не его война, а Байдена, Зеленского и Путина.
Ранее Трамп сравнил войну России против Украины с операцией США в Венесуэле. Политик назвал первую "примитивной" и ужасающей.
- Напомним, последний известный контакт между Трампом и Путиным состоялся 29 декабря. Американский лидер планировал обсудить с главой Кремля мирный план и договоренности, которые удалось достичь ему во время встречи с Зеленским. Однако диктатор "убежал" от неприятного ему разговора. Он заявил о якобы попытке Киева его убить.
- Несколько дней спустя Дональд Трамп усомнился в том, что атака украинских дронов на резиденцию Путина в Валдае вообще произошла. Он репостнул статью, в которой говорится, что российский диктатор – лжец, и нужно усилить давление на него.