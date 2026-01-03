Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей, – Трамп

3 января Дональд Трамп выступил на пресс-конференции по поводу операции США в Венесуэле. Не забыл политик упомянуть и войну России против Украины.

29 декабря Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали. Журналисты поинтересовались, обсуждали ли они Николаса Мадуро, передает 24 Канал со ссылкой на выступление президента США.

Смотрите также Есть ключ к уничтожению империи: может ли Трамп после успеха в Венесуэле взяться за Россию

Что думает Трамп о Путине сейчас?

Американский лидер заявил, что никогда не упоминал венесуэльского диктатора в разговорах с главой Кремля.

Тогда представители СМИ поинтересовались, сердит ли Трамп на Путина. В ответ политик сказал, что он "не в восторге от Путина, потому что он убивает слишком много людей".

Также политик еще раз повторил, что он завершил "восемь с половиной войн". Эта половина касается вновь разгоревшегося конфликта Таиланда и Камбоджи.

Трамп снова вспомнил о том, что он думал, что закончить войну России против Украины будет легче всего, но это оказалось не так.

За последний месяц, говорит политик, на фронте в Украине было убито 30 тысяч военных. "Я хочу это прекратить", – добавил он.

Отдельно он, как обычно, заметил, что это не его война, а Байдена, Зеленского и Путина.

Ранее Трамп сравнил войну России против Украины с операцией США в Венесуэле. Политик назвал первую "примитивной" и ужасающей.