"Ненужная": США впервые проголосовали против резолюции МАГАТЭ по ядерной безопасности в Украине

США впервые проголосовали против резолюции МАГАТЭ, которая осуждает атаки на энергосистему Украины как угрозу ядерной безопасности. Произошло это в четверг, 5 марта.

Таким образом Штаты присоединились к России, Китаю и Нигеру. Об этом пишет Reuters.

Что известно о голосовании?

Эта резолюция принята Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии. В него входят 35 стран.

Это уже седьмая резолюция по Украине с момента полномасштабного вторжения России.

И впервые за все время Соединенные Штаты выступили против нее.

Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в стране, мы не поддерживаем текущее рассмотрение Советом ненужной резолюции, которая не помогает достичь мира между Украиной и Россией,

– говорится в заявлении США перед голосованием.

Резолюцию все же приняли. "За" проголосовали 20 стран, в частности Франция, Великобритания, Австралия, Канада, Южная Африка и Аргентина.

Еще 10 – воздержались. Среди них Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия.

Как отмечает Reuters, формулировка резолюции не была такой сильной, как в предыдущих случаях.

В тексте говорится, что совет директоров "вновь подчеркивает, что атаки, направлены на энергетическую инфраструктуру Украины для внешнего энергоснабжения атомных электростанций, в частности на ЗАЭС, представляют прямую угрозу ядерной безопасности".

