"Ненужная": США впервые проголосовали против резолюции МАГАТЭ по ядерной безопасности в Украине
- США впервые проголосовали против резолюции МАГАТЭ, осуждающей атаки на энергосистему Украины, присоединившись к России, Китаю и Нигеру.
- Резолюцию все же приняли с поддержкой 20 стран, впрочем, формулировка была менее сильной, чем в предыдущих случаях.
США впервые проголосовали против резолюции МАГАТЭ, которая осуждает атаки на энергосистему Украины как угрозу ядерной безопасности. Произошло это в четверг, 5 марта.
Таким образом Штаты присоединились к России, Китаю и Нигеру. Об этом пишет Reuters.
Что известно о голосовании?
Эта резолюция принята Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии. В него входят 35 стран.
Это уже седьмая резолюция по Украине с момента полномасштабного вторжения России.
И впервые за все время Соединенные Штаты выступили против нее.
Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в стране, мы не поддерживаем текущее рассмотрение Советом ненужной резолюции, которая не помогает достичь мира между Украиной и Россией,
– говорится в заявлении США перед голосованием.
Резолюцию все же приняли. "За" проголосовали 20 стран, в частности Франция, Великобритания, Австралия, Канада, Южная Африка и Аргентина.
Еще 10 – воздержались. Среди них Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия.
Как отмечает Reuters, формулировка резолюции не была такой сильной, как в предыдущих случаях.
В тексте говорится, что совет директоров "вновь подчеркивает, что атаки, направлены на энергетическую инфраструктуру Украины для внешнего энергоснабжения атомных электростанций, в частности на ЗАЭС, представляют прямую угрозу ядерной безопасности".
Последние новости Запорожской АЭС
В конце февраля Украина и Россия договорились о временном перемирии в районе Запорожской АЭС. Это было нужно для восстановления резервного электроснабжения.
Вопрос контроля над ЗАЭС – один из нерешенных вопросов на переговорах Украины, США и России. Издание Politico писало, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Россия якобы предлагала разделить поровну с Украиной электроэнергию, которую производит станция.
Между тем издание BBC опубликовало материал о том, что ЗАЭС россияне превратили в военную базу. И, как отметил 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, обнародование такой информации на BBC произошло впервые. Он считает, что благодаря этому материалу появились возможность попытаться исключить Россию из МАГАТЭ.