Сделает радиационный инцидент и обвинит Киев: ISW объяснили информационную кампанию Москвы

Россия может использовать угрозу радиологического инцидента в Украине для информационного давления и дискредитации Киева. Кроме того, Москва усиливает ядерные угрозы в адрес западных государств, обсуждающих гарантии безопасности для Украины.

Об этом информируют аналитики Института изучения войны (ISW).

Как Россия радиологическим инцидентом хочет подставить Киев?

Эксперты отметили, что Кремль активно использует заявления своей внешней разведки, чтобы запугать мир возможным применением ядерного оружия. Особое внимание при этом Москва уделяет Великобритании и Франции – странам, которые ведут переговоры о гарантиях безопасности для Украины после заключения мирного соглашения.

В ISW отметили, что такими заявлениями Кремль стремится повысить напряжение между ядерными державами, отпугнуть европейские страны от участия в гарантийных инициативах для Украины и побудить США ограничить поддержку таких мер.

Россия может использовать потенциальный радиологический инцидент как основу собственной информационной кампании, добавляют аналитики ISW. Они считают, что Москва может осуществить радиологический инцидент на территории Украины, а затем обвинить Киев в применении ядерного или радиологического оружия.

Такие действия, по оценкам экспертов, могут иметь целью уменьшить поддержку Украины со стороны западных государств и повлиять на настроения в украинском обществе.

Регулярные удары российских войск по энергетической инфраструктуре, в частности по объектам ядерной энергетики, создают дополнительный риск радиологических инцидентов.

Какие заявления по ядерному оружию сделала российская разведка?