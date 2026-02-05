Дональд Трамп выдал новое интересное заявление относительно Украины и России. Американский лидер утверждает, что предотвратил "начало ядерной войны" между странами.

Об этом Дональд Трамп написал в новом посте на своей странице в соцсети Truth Social.

Что написал Трамп в новой заметке об Украине и России?

Дональд Трамп взялся восхвалять Соединенные Штаты, говоря, что это "самая мощная страна в мире", а сам он "полностью восстановил их вооруженные силы" в течение своего первого срока. В частности, американский лидер упомянул, что произвел новую и восстановил много единиц ядерного вооружения.

"Я также добавил космические силы и сейчас продолжаю перестраивать наши вооруженные силы на уровне, которого раньше не было. Мы даже добавляем линкоры, которые в 100 раз мощнее тех, что плавали по морям во время Второй мировой войны - "Айова", "Миссури", "Алабама" и другие", – утверждает глава Белого дома.

Кроме того, Трамп написал, что предотвратил начало ядерных войн в мире между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также, как оказалось, Россией и Украиной.

Обратите внимание! Украина не смогла бы начать ядерную войну, поскольку не имеет собственного ядерного оружия после того, как добровольно отказалась от него и присоединилась к странам-подписантам Договора о нераспространении ядерного оружия.



Интересно, что Иран и Израиль тоже не имеют официально ядерного оружия и не входят в так называемый "ядерный клуб".

Вместо того чтобы продолжать NEW START (неудачно заключенное соглашение Соединенных Штатов, которое, кроме всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и модернизированный договор, который будет действовать в течение длительного времени в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!

– написал Трамп.

Заметьте! Американский лидер имел в виду Договор между Россией и Соединенными Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III, который был подписан в 2010 году президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в Праге в Чехии.



21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о прекращении участия России в договоре. А 5 февраля 2026 года срок этого договора истекает. Это был последний двусторонний договор между Москвой и Вашингтоном, который обязывал обе страны ограничивать арсенал стратегического ядерного оружия.

Будут ли США и Россия продолжать ограничивать использование ядерного оружия?