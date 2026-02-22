Китай мог провести тайное испытание ядерного оружия нового поколения, – CNN

Китай, по данным американских источников, активно модернизирует свой ядерный арсенал и работает над созданием вооружения нового поколения. Сообщается, что в 2020 году страна могла провести тайное испытание на полигоне Лоп-Нур.

Ядерное испытание Китая ставит под угрозу безопасность во всем мире. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Что известно о возможном испытании ядерного оружия нового поколения в Китае?

По данным СМИ, в июне 2020 года Китай мог тайно провести ядерное испытание на полигоне Лоп-Нур, несмотря на действующий с 1996 года мораторий на такие действия. Также утверждается, что Пекин рассматривал возможность дальнейших тестирований в рамках программ обновления арсенала.

Американские аналитики считают, что инвестиции Китая приближают его к уровню России и США по техническим возможностям, а в отдельных направлениях могут обеспечить новые типы вооружений. Речь, частности, о системах, способных нести несколько миниатюрных ядерных боеголовок, а также о разработке тактического ядерного оружия малой мощности.

В ответ в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что США "исказили" ядерную политику страны и выдвинули безосновательные обвинения. В Пекине отметили, что подобные заявления являются политической манипуляцией.

Обратите внимание! Китай владеет ядерным оружием с 1964 года и продолжает наращивать темпы производства боеголовок. В то же время по размеру арсенала страна пока уступает США и России, которые остаются крупнейшими ядерными державами мира.

Что известно о ядерном оружии других стран?