Китай мог провести тайное испытание ядерного оружия нового поколения, – CNN
- Китай активно модернизирует свой ядерный арсенал и мог провести тайное испытание в июне 2020 года на полигоне Лоп-Нур.
- Американские аналитики считают, что Китай приближается к уровню США и России по техническим возможностям, хотя китайское посольство в Вашингтоне отрицает эти обвинения.
Китай, по данным американских источников, активно модернизирует свой ядерный арсенал и работает над созданием вооружения нового поколения. Сообщается, что в 2020 году страна могла провести тайное испытание на полигоне Лоп-Нур.
Ядерное испытание Китая ставит под угрозу безопасность во всем мире. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.
Что известно о возможном испытании ядерного оружия нового поколения в Китае?
По данным СМИ, в июне 2020 года Китай мог тайно провести ядерное испытание на полигоне Лоп-Нур, несмотря на действующий с 1996 года мораторий на такие действия. Также утверждается, что Пекин рассматривал возможность дальнейших тестирований в рамках программ обновления арсенала.
Американские аналитики считают, что инвестиции Китая приближают его к уровню России и США по техническим возможностям, а в отдельных направлениях могут обеспечить новые типы вооружений. Речь, частности, о системах, способных нести несколько миниатюрных ядерных боеголовок, а также о разработке тактического ядерного оружия малой мощности.
В ответ в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что США "исказили" ядерную политику страны и выдвинули безосновательные обвинения. В Пекине отметили, что подобные заявления являются политической манипуляцией.
Обратите внимание! Китай владеет ядерным оружием с 1964 года и продолжает наращивать темпы производства боеголовок. В то же время по размеру арсенала страна пока уступает США и России, которые остаются крупнейшими ядерными державами мира.
Что известно о ядерном оружии других стран?
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости движения страны к созданию собственного ядерного оружия из-за угрозы вооруженного конфликта. Навроцкий отметил важность соблюдения международных норм, подчеркивая, что это стратегическое направление для усиления безопасности Польши.
По данным Politico, европейские страны рассматривают возможность создания собственного ядерного сдерживания. Франция и Великобритания становятся ключевыми игроками в этом вопросе на фоне сомнений относительно реакции США на потенциальную российскую агрессию.
Россия объявила о завершении действия договора СНВ-3, и больше не считает себя связанной ограничениями на ядерный арсенал. МИД России отметил готовность к решительным военно-техническим контрмерам и открытость к политико-дипломатическому диалогу.