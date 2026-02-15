Президент считает, что ядерное оружие поможет защитить страну. Об этом он заявил в интервью телеканалу Polsat News.

Смотрите также "Не тороплюсь садиться за стол с преступником": Навроцкий назвал условие, при котором будет говорить с Путиным

Что сказал президент Польши о ядерном оружии?

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна двигаться в направлении создания собственного ядерного оружия, поскольку находится "на грани вооруженного конфликта".

Этот путь, с уважением ко всем международным нормам, является путем, которым мы должны идти. Мы являемся страной на грани вооруженного конфликта. Понятно, какая агрессивная, имперская позиция России в отношении Польши,

– заявил Навроцкий.

Он отметил, что не уверен, действительно ли реализация ядерной программы состоится, однако поддерживает усиление безопасности государства даже путем развития ядерного потенциала.

Россия может агрессивно реагировать на что угодно,

– добавил президент, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на начало ядерных разработок в Польше.

По словам Навроцкого, путь к созданию польского ядерного потенциала с соблюдением международных норм является стратегическим направлением развития безопасности страны.

Какова позиция Навроцкого в войне России с Украиной?