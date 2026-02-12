Он объяснил, что сделает это в случае необходимости. Об этом сообщает Polskie Radio.
Что сказал Навроцкий о Путине?
Президент Польши во время открытия заседания Совета национальной безопасности, которое состоялось в среду, 11 февраля, напомнил, что еще во время избирательной кампании у него спрашивали, готов ли он к возможным встречам с Владимиром Путиным.
Во время избирательной кампании меня спрашивали, сяду ли я за стол с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду с любым за стол, если этого будут требовать интересы Республики Польша... Как президент Польши я готов к этому, – сказал он.
В то же время Кароль Навроцкий намекнул на плохие отношения между Польшей и Россией, из-за чего вероятность подобных контактов является крайне низкой.
Лично я преследуемый Владимиром Путиным и Россией, поэтому я не тороплюсь садиться за стол с преступником Путиным и режимом, с представителем режима Лукашенко,
– заявил он.
Какова его позиция в отношении России и Путина?
Напомним, ранее Кароль Навроцкий заявил, что Россия использует Волынскую трагедию для разъединения украинцев и поляков. В то же время Владимир Зеленский заявлял, что Украина стремится положить конец спорам.
Но известно, что в декабре Кароль Навроцкий решил отменить запланированную встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после его поездки в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
К слову, интересно, что премьер-министр Польши Дональд Туск во время критики оппозиции намекал, что Кароль Навроцкий мог присутствовать на мероприятиях, которые финансировались структурами, связанными с Россией.