Він пояснив, що зробить це у разі необхідності. Про це повідомляє Polskie Radio.
Дивіться також Польща хоче купити частку в одному з державних банків України: які наслідки
Що сказав Навроцький про Путіна?
Президент Польщі під час відкриття засідання Ради національної безпеки, яке відбулося у середу, 11 лютого, нагадав, що ще під час виборчої кампанії у нього запитували, чи готовий він до можливих зустрічей з Володимиром Путіним.
Під час виборчої кампанії мене питали, чи сяду за стіл із Володимиром Путіним. Я відповів, що сяду з будь-ким за стіл, якщо цього вимагатимуть інтереси Республіки Польща... Як президент Польщі я готовий до цього, – сказав він.
Водночас Кароль Навроцький натякнув на погані відносини між Польщею та Росією, через що ймовірність подібних контактів є вкрай низькою.
Особисто я переслідуваний Володимиром Путіним та Росією, тому я не кваплюся сідати за стіл із злочинцем Путіним та режимом, із представником режиму Лукашенки,
– заявив він.
Яка його позиція щодо Росії та Путіна?
Нагадаємо, раніше Кароль Навроцький заявив, що Росія використовує Волинську трагедію для роз'єднання українців і поляків. Водночас Володимир Зеленський заявляв, що Україна прагне покласти край суперечкам.
Але відомо, що у грудні Кароль Навроцький вирішив скасувати заплановану зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після його поїздки до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.
До слова, цікаво, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час критики опозиції натякав, що Кароль Навроцький міг бути присутнім на заходах, які фінансувались структурами, пов'язаними із Росією.