Президент вважає, що ядерна зброя допоможе захистити країну. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Polsat News.

Що сказав президент Польщі про ядерну зброю?

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна повинна рухатися у напрямку створення власної ядерної зброї, оскільки перебуває "на межі збройного конфлікту".

Цей шлях, з повагою до всіх міжнародних норм, є шляхом, яким ми повинні йти. Ми є країною на межі збройного конфлікту. Зрозуміло, яка агресивна, імперська позиція Росії щодо Польщі,

– заявив Навроцький.

Він наголосив, що не впевнений, чи реалізація ядерної програми дійсно відбудеться, однак підтримує посилення безпеки держави навіть шляхом розвитку ядерного потенціалу.

Росія може агресивно реагувати на що завгодно,

– додав президент, відповідаючи на запитання щодо можливої реакції Москви на початок ядерних розробок у Польщі.

За словами Навроцького, шлях до створення польського ядерного потенціалу з дотриманням міжнародних норм є стратегічним напрямком розвитку безпеки країни.

