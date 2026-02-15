Президент вважає, що ядерна зброя допоможе захистити країну. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Polsat News.
Що сказав президент Польщі про ядерну зброю?
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна повинна рухатися у напрямку створення власної ядерної зброї, оскільки перебуває "на межі збройного конфлікту".
Цей шлях, з повагою до всіх міжнародних норм, є шляхом, яким ми повинні йти. Ми є країною на межі збройного конфлікту. Зрозуміло, яка агресивна, імперська позиція Росії щодо Польщі,
– заявив Навроцький.
Він наголосив, що не впевнений, чи реалізація ядерної програми дійсно відбудеться, однак підтримує посилення безпеки держави навіть шляхом розвитку ядерного потенціалу.
Росія може агресивно реагувати на що завгодно,
– додав президент, відповідаючи на запитання щодо можливої реакції Москви на початок ядерних розробок у Польщі.
За словами Навроцького, шлях до створення польського ядерного потенціалу з дотриманням міжнародних норм є стратегічним напрямком розвитку безпеки країни.
Яка позиція Навроцького у війні Росії з Україною?
Президент Польщі Кароль Навроцький не відкинув передання Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на антидронові системи. Володимир Зеленський зауважив, що Україні важливо отримати МіГ-29 через нестачу пілотів для західної авіації.
Польща очікує від України конкретних дій в питаннях історичної пам’яті та економічної співпраці, наголошуючи на конструктивності діалогу. Польща прагне реалістичних відносин з Україною, без повернення до практики дзвінка у Варшаву.
Раніше Навроцький висловив невдоволення браком вдячності з боку України, згадавши Волинь та сільськогосподарську кризу. Президент підкреслив, що підтримка України у війні не звільняє його від захисту польських інтересів на міжнародній арені.