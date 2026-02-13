Мерц и Макрон начали закрытые переговоры по ядерному сдерживанию

Некоторые европейские страны начали обсуждать создание собственного ядерного сдерживания из-за политики президента США Дональда Трампа. В ЕС не уверены в том, что Вашингтон остается надежным союзником.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон начали переговоры по этому поводу. Об этом пишет Bloomberg и свидетельствует выступление канцлера в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Что обсуждают Мерц и Макрон?

Фридрих Мерц официально заявил, что начал конфиденциальные переговоры с Эммануэлем Макроном по европейскому ядерному сдерживанию, рассматривая этот вопрос в соответствии со своими правовыми обязательствами как участник НАТО.

Мы делаем это не путем списания НАТО со счетов. Мы делаем это путем создания сильной, самодостаточной европейской опоры в рамках Альянса,

– сказал он во время речи.

По данным Bloomberg, ожидается, что в течение этого месяца президент Франции Эммануэль Макрон предложит ядерное сдерживание остальным европейским странам. Впрочем, подобная перспектива до сих пор остается непонятной.

Какова причина подобных обсуждений?

Отмечают, что сейчас большинство стран Евройського Союза не имеют возможности заменить американский "ядерный зонтик" собственным, поскольку уже тратят значительные ресурсы на усиление обычных вооруженных сил.

Франция и Великобритания имеют вместе около 400 ядерных боеголовок, и ежегодно тратят на их содержание около 12 миллиардов долларов, это более половины оборонного бюджета Швеции. А у США и России их примерно 1670.

Согласно обнародованной информации, многие европейские страны готовы инвестировать в "готовые" мощности, то есть все элементы для создания ядерного оружия, если это будет необходимо, но даже в таком случае есть препятствия.

При таком условии они будут нуждаться в атомных электростанциях, дорогих и сложных обогатительных установок, политическая воля нарушить соглашения о нераспространении. Важную роль играют и Франция с Британией.

Реализация этой формулы зависит от политической стабильности в этих странах, где возможны изменения в правительствах. Во Франции в 2027 году должны состояться президентские выборы, а оппозиция открыто протестовала против подобной идеи.

