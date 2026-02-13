Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон розпочали переговори стосовно цього. Про це пише Bloomberg та свідчить виступ канцлера у рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Що обговорюють Мерц і Макрон?

Фрідріх Мерц офіційно заявив, що розпочав конфіденційні переговори з Еммануелем Макроном щодо європейського ядерного стримування, розглядаючи це питання відповідно до своїх правових зобов'язань як учасник НАТО.

Ми робимо це не шляхом списання НАТО з рахунків. Ми робимо це шляхом створення сильної, самодостатньої європейської опори в рамках Альянсу,

– сказав він під час промови.

За даними Bloomberg, очікується, що протягом цього місяця президент Франції Еммануель Макрон запропонує ядерне стримування решті європейських країн. Утім, подібна перспектива й досі залишається незрозумілою.

Яка причина подібних обговорень?

Зауважують, що наразі більшість країн Євройського Союзу не мають можливості замінити американську "ядерну парасольку" власною, оскільки вже витрачають значні ресурси на посилення звичайних збройних сил.

Франція і Британія мають разом близько 400 ядерних боєголовок, й щороку витрачають на їх утримання близько 12 мільярдів доларів, це понад половина оборонного бюджету Швеції. А у США та Росії їх приблизно 1670.

Згідно з оприлюдненою інформацією, багато європейських країн готові інвестувати у "готові" потужності, тобто всі елементи для створення ядерної зброї, якщо це буде необхідно, але навіть у такому разі є перешкоди.

За такої умови вони потребуватимуть атомних електростанцій, дорогих і складних збагачувальних установок, політична воля порушити угоди про нерозповсюдження. Важливу роль відіграють і Франція з Британією.

Реалізація цієї формули залежить від політичної стабільності у цих країнах, де можливі зміни в урядах. У Франції у 2027 році мають відбутися президентські вибори, а опозиція відкрито протестувала проти подібної ідеї.

Яку загрозу створює Росія?