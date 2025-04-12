Россия может разместить ядерное оружие в космосе, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе. Такие действия Кремля нарушат международные соглашения.

Кроме этого, они могут иметь фатальные последствия для безопасности на Земле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt am Sonntag.

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Что сказал Рютте о российском ядерном оружии

Генсек НАТО серьезно обеспокоен по поводу роста угроз в космосе. Он предупреждает, что Россия может рассматривать возможность разместить там ядерное оружие, которое позволит уничтожить сотни спутников одним ударом.

По словам Рютте, это может иметь катастрофические последствия для Земли, ведь повреждение спутников в космосе повлияет на глобальную коммуникацию и мониторинг. Кроме этого, такие действия Кремля нарушили бы международный Договор о космосе 1967 года, запрещающий использование космоса для размещения оружия массового уничтожения.

Стоит отметить, что этот договор был инициирован Соединенными Штатами и Советским Союзом с целью обеспечения мирного использования космического пространства и сдерживания гонки вооружений между сверхдержавами.

Рютте уверяет, что НАТО активно реагирует на новые вызовы: союзники обмениваются разведданными, создают новые национальные космические командования и работают над развитием меньших, маневренных и лучше защищенных спутников для гарантирования безопасности Альянса в космическом пространстве.

Однако он отмечает, что космос становится все более переполненным и опасным, а конкуренция в нем – жестче не только в коммерческом плане, но и в военном.

Генсек НАТО также упомянул об усилении спутникового наблюдения за Арктикой, где Россия и Китай активно используют новые морские пути и милитаризируют части региона.

Он отметил, что это создает новые вызовы для безопасности, поэтому Альянс планирует увеличить использование спутников для мониторинга ситуации. Это позволит военным сохранять надежную связь и контролировать передвижения на суше и море.

Напомним, что ранее три секретных российских спутника "Космос 2581", "Космос 2582" и "Космос 2583" выпустили загадочный объект на орбиту. Он может использоваться для военных экспериментов, научных исследований или быть результатом непреднамеренной фрагментации.