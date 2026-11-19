19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонних переговоров призвал полностью запретить и ликвидировать ядерное оружие. Он подчеркнул, что такую войну невозможно выиграть и ее не следует начинать.

Об этом заявил глава Китая в ходе трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным, сообщает 24 Канал.

Что сказал Си Цзиньпин?

Такую позицию Си Цзиньпин озвучил на фоне обсуждения вопросов глобальной безопасности и стратегической стабильности.

Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и полностью уничтожено, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия,

– подчеркнул Си.

Он отметил, что ядерную войну невозможно выиграть. Поэтому все должны прилагать усилия, чтобы предотвратить такой сценарий.

Напомним, издание WSJ сообщало, что США готовятся к ядерному противостоянию с Россией и Китаем. При этом КНР продолжает наращивать ядерный потенциал. Еще несколько лет назад у Китая было 200 таких боеголовок, а сейчас – около 600. Раньше США сосредотачивались на противостоянии только с Россией, а сейчас приходится учитывать еще и Китай.