Си Цзиньпин призвал уничтожить ядерное оружие / Фото: Getty Images

19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонних переговоров призвал полностью запретить и ликвидировать ядерное оружие. Он подчеркнул, что такую войну невозможно выиграть и ее не следует начинать.

Об этом заявил глава Китая в ходе трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным, сообщает 24 Канал. Adv популярные видео Что сказал Си Цзиньпин? Такую позицию Си Цзиньпин озвучил на фоне обсуждения вопросов глобальной безопасности и стратегической стабильности. Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и полностью уничтожено, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия– подчеркнул Си. Он отметил, что ядерную войну невозможно выиграть. Поэтому все должны прилагать усилия, чтобы предотвратить такой сценарий. Напомним, издание WSJ сообщало, что США готовятся к ядерному противостоянию с Россией и Китаем. При этом КНР продолжает наращивать ядерный потенциал. Еще несколько лет назад у Китая было 200 таких боеголовок, а сейчас – около 600. Раньше США сосредотачивались на противостоянии только с Россией, а сейчас приходится учитывать еще и Китай.

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