США впервые с 2008 года отправили ядерное оружие в Британию, – Bloomberg

США, вероятно, впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Великобритании. Это является сигналом Путину, что Штаты остаются преданными европейской безопасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Действительно ли Британия получила ядерное оружие США?

16 июля 2025 года американский военный самолет совершил перелет с авиабазы Киртленд в Альбукерке, где размещен склад ядерного оружия США, на авиабазу в британском городе Лейкенхит.

По словам Уильяма Альберка, старшего научного сотрудника Тихоокеанского форума, рейс осуществлялся с участием Первоочередных сил ядерной авиации ВВС США, которые перевозят ядерное оружие. Сам борт не пролетал над территорией ни одной другой страны.

Согласно бюджетным документам Пентагона, в британском Лейкенхите уже несколько лет ведутся работы по созданию "гарантийных" объектов – этот термин США использует для описания безопасности ядерного оружия.

Предполагают, что Британия получила новые термоядерные бомбы B61-12. Это первый случай увеличения количества тактического ядерного оружия США в Европе со времен Холодной войны.

То, что американский самолет летел с включенным транспондером, свидетельствует о намерении показать России, что США не сокращают свой ядерный потенциал в Европе. Этот шаг также сигнализирует о том, что Штаты предоставляют европейцам более гибкие ядерные возможности.

Кстати, американская разведка считает, что Россия может взорвать ядерный заряд на орбите Земли, чтобы уничтожили западные спутники, в частности сети Starlink. Ведется разработка космического аппарата с ядерным оружием.