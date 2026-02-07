Будем говорить с позиции силы, – Рубио о планах США в переговорах о сокращении ядерного оружия

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты намерены начать переговоры с Россией по новому договору о контроле над ядерными вооружениями. Вашингтон настроен решительно по этому вопросу.

Соответствующее заявление он сделал в сети Х, подчеркнув, что США ни в коем случае не будут игнорировать нарушений.

На чем будут настаивать США в переговорах о сокращении ядерного вооружения?

По словам Рубио, Вашингтон будет устанавливать максимально жесткие требования для любых будущих участников ядерных договоренностей и не будет соглашаться на сделки, которые могут повредить национальным интересам США.

Наше желание уменьшить глобальные ядерные угрозы является искренним, но мы не согласимся на условия, которые наносят вред Соединенным Штатам, или будем игнорировать невыполнение условий в стремлении к соглашению ради самой сделки,

– написал Рубио.

Глава Госдепа отметил, что срок действия договора СНВ-3 завершился 5 февраля, и сейчас этот документ фактически потерял свою актуальность. В то же время США, по его словам, остаются приверженными курсу на снижение глобальных ядерных рисков.

Напомним, договор СНВ-3 заключили еще в 2010 году, а впоследствии продлили еще на десятилетний период. Этот документ вступил в силу в 2011-м и должен был стать фундаментом "ядерной стабильности" в мире. Однако после его завершения между США и Россией впервые с 1972 года не осталось ни одного действующего соглашения, которое бы ограничивало стратегические ядерные арсеналы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что СНВ-3 был невыгодным для Вашингтона и требует замены новым соглашением. Кроме того, американская сторона настаивает на привлечении Китая к будущим договоренностям, поскольку Пекин активно наращивает ядерный потенциал. По оценкам Министерства обороны США, к 2030 году Китай может обладать арсеналом до тысячи ядерных боеголовок.

Какие заявления звучат относительно договора о ядерном вооружении?