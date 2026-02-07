Відповідну заяву він зробив у мережі Х, підкресливши, що США в жодному разі не ігноруватимуть порушень.

На чому наполягатимуть США в переговорах про скорочення ядерного озброєння?

За словами Рубіо, Вашингтон встановлюватиме максимально жорсткі вимоги для будь-яких майбутніх учасників ядерних домовленостей і не погоджуватиметься на угоди, які можуть зашкодити національним інтересам США.

Наше бажання зменшити глобальні ядерні загрози є щирим, але ми не погодимося на умови, які завдають шкоди Сполученим Штатам, або ігноруватимемо невиконання умов у прагненні до угоди заради самої угоди,

– написав Рубіо.

Очільник Держдепу зазначив, що термін дії договору СНО-3 завершився 5 лютого, і нині цей документ фактично втратив свою актуальність. Водночас США, за його словами, залишаються прихильними до курсу на зниження глобальних ядерних ризиків.

Нагадаємо, договір СНО-3 уклали ще у 2010 році, а згодом подовжили ще на десятирічний період. Цей документ набув чинності у 2011-му і мав стати фундаментом "ядерної стабільності" у світі. Однак після його завершення між США та Росією вперше з 1972 року не залишилося жодної чинної угоди, яка б обмежувала стратегічні ядерні арсенали.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що СНО-3 був невигідним для Вашингтона та потребує заміни новою угодою. Крім того, американська сторона наполягає на залученні Китаю до майбутніх домовленостей, оскільки Пекін активно нарощує ядерний потенціал. За оцінками Міністерства оборони США, до 2030 року Китай може володіти арсеналом до тисячі ядерних боєголовок.

Які заяви лунають стосовно договору про ядерне озброєння?