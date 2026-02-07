Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала объяснил, почему пересмотр или срыв соглашений о ядерных арсеналах может обернуться для России серьезными последствиями. По его словам, Кремль рискует оказаться в ситуации, которая уже когда-то привела к краху сверхдержавы.

Новое ядерное соглашение бьет прежде всего по России

Завершение действия договоров о ядерном сдерживании является критическим именно для России, а не для США. Эти соглашения исторически сдерживали гонку вооружений еще со времен холодной войны, когда главным соперником Вашингтона был Советский Союз. Сегодня же геополитическая реальность другая, и Россия больше не является ключевым конкурентом США.

Это соглашение сдерживало ядерные силы Советского Союза и Соединенных Штатов, но сейчас основной конкурент США – это Китай, а не Россия,

– объяснил Ус.

Он отметил, что именно поэтому в Вашингтоне все активнее говорят о новом формате договоренностей, который должен включать Китай. С точки зрения США, ограничивать себя вместе с Россией, оставляя Пекин вне рамок, стратегически невыгодно. Ус отметил, что для Москвы эти договоренности фактически были предохранителем от изнурительной гонки вооружений. Они позволяли сохранять статус ядерной державы без необходимости вкладывать колоссальные ресурсы в перевооружение.

Если этого соглашения не будет, России придется или отвечать США в гонке вооружений, или потерять статус глобального игрока,

– отметил эксперт.

Он добавил, что в условиях войны против Украины и ограниченных финансовых ресурсов такой выбор становится для Кремля особенно опасным. Именно поэтому, по его словам, ядерные договоренности сегодня больше спасают Россию, чем сдерживают ее.

Гонка вооружений может запустить дезинтеграцию России

Ус объяснил, что главная угроза для Кремля заключается не только в финансовом истощении из-за возможной новой гонки вооружений, но и во внутренних последствиях такого сценария. По его словам, отсутствие ядерных ограничений заставит Россию перераспределять ресурсы, забирая средства с войны против Украины и по содержанию регионов, которые и без того находятся в сложном положении.

Россия может оказаться не в начале гонки вооружений, а уже на ее финальной стадии, когда ресурсов для участия просто не хватает,

– отметил Ус.

Он отметил, что именно такая логика в свое время стала одним из факторов распада СССР. Чрезмерные расходы на оборону не приносили экономического эффекта, а государство теряло способность удерживать контроль над отдаленными регионами. В подобной ситуации, по словам эксперта, местные элиты начинают искать альтернативные центры влияния.

Когда государство не может платить за лояльность, регионы очень быстро начинают смотреть по сторонам,

– объяснил он.

В современных условиях это может означать усиление сепаратистских настроений в национальных республиках России и рост внешнего влияния, в частности со стороны Китая или Турции. Именно поэтому, по его словам, ядерная сделка для Кремля является не только вопросом безопасности, но и инструментом сохранения целостности самой России.

Вниманию! Дмитрий Медведев заявил о завершении эпохи договоров по стратегическим ядерным вооружениям между Россией и США, констатировав, что после прекращения действия СНВ-3 стороны впервые с 1972 года остались без ограничительных соглашений. Бывший президент России отметил, что ни одного нового документа не заключено, а все предыдущие договоренности утратили силу.

Москва использует апокалиптическую риторику как инструмент давления и запугивания, но сама логика ситуации работает против нее. Когда переговорная позиция ослабевает, Кремль пытается поднять ставки словами, чтобы удержать себя в роли равного игрока.

Что известно о ядерном соглашении?