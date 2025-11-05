Путин поручил лишь изучить целесообразность: в Кремле начали открещиваться от ядерных учений

Путин якобы приказал начать подготовку к ядерным испытаниям. В Кремле объяснили, что российский диктатор приказал не готовить испытания, а изучить их целесообразность.

Такой вариант будут изучать до тех пор, пока не будут понятны намерения США, уточнил Песков. Об этом сообщает 24 Канал на комментарий спикера Владимира Путина Дмитрия Пескова для пропагандистского агентства ТАСС.

Смотрите также Преодолела почти 7 тысяч километров: в США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

Готовит ли Россия ядерные испытания, или нет?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин поручил не готовить ядерные испытания, а изучить их целесообразность.

Относительно сроков такой оценки Песков отметил, что это будет зависеть от того, насколько понятными будут намерения США.

Что ранее СМИ писали о поручении Путина?