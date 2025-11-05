Путін доручив лише вивчити доцільність: у Кремлі почали відхрещуватися від ядерних навчань
- Путін доручив вивчити доцільність ядерних випробувань, а не починати їх підготовку.
- Рішення залежатиме від намірів США, уточнив речник Кремля Дмітрій Пєсков.
Путін нібито наказав почати підготовку до ядерних випробувань. У Кремлі пояснили, що російський диктатор наказав не готувати випробування, а вивчити їх доцільність.
Такий варіант вивчатимуть доти, поки не будуть зрозумілі наміри США, уточнив Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал на коментар речника Владіміра Путіна Дмітрія Пєскова для пропагандистського агентства ТАСС.
Дивіться також Подолала майже 7 тисяч кілометрів: у США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III
Чи готує Росія ядерні випробування, чи ні?
Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Путін доручив не готувати ядерні випробування, а вивчити їх доцільність.
Щодо термінів такої оцінки Пєсков зазначив, що це залежатиме від того, наскільки зрозумілими будуть наміри США.
Що раніше ЗМІ писали про доручення Путіна?
У середу, 5 листопада, російський міністр оборони Білоусов заявив, що вважає за доцільне розпочати негайну підготовку до ядерних випробувань на полігоні "Нова земля". Він зауважив, що Вашингтон активно нарощує стратегічні наступальні озброєння.
Своєю чергою, під час наради у Кремлі Путін доручив зібрати інформацію, провести аналіз і внести пропозиції про можливий початок робіт з підготовки ядерних випробувань.