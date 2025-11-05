Путін доручив лише вивчити доцільність: у Кремлі почали відхрещуватися від ядерних навчань

Путін нібито наказав почати підготовку до ядерних випробувань. У Кремлі пояснили, що російський диктатор наказав не готувати випробування, а вивчити їх доцільність.

Такий варіант вивчатимуть доти, поки не будуть зрозумілі наміри США, уточнив Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал на коментар речника Владіміра Путіна Дмітрія Пєскова для пропагандистського агентства ТАСС.

Чи готує Росія ядерні випробування, чи ні?

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Путін доручив не готувати ядерні випробування, а вивчити їх доцільність.

Щодо термінів такої оцінки Пєсков зазначив, що це залежатиме від того, наскільки зрозумілими будуть наміри США.

Що раніше ЗМІ писали про доручення Путіна?